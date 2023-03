Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.03.2023

Donauwörth – Streit endet im Krankenhaus

Am vergangenen Samstag (18.03.2023) kam es in einem Donauwörther Stadtteil zu einem Streit zwischen zwei Männern, der für einen der beiden Männer im Krankenhaus endete. Ein 40-Jähriger wurde verletzt.

Nach einer gemeinsamen Feier am Samstagabend gegen 18.00 Uhr, bei der offenbar auch reichlich Alkohol im Spiel war, gerieten ein 45-Jähriger und ein 40-Jähriger in Streit. Der 45-Jährige griff hierbei den 40-Jährigen mit einer Gabel an und verletzte ihn mittelschwer am Auge.

Am darauffolgenden Sonntag (19.03.2023) erschien der 40-Jährige allerdings erst auf der Polizeiinspektion Donauwörth, um den Vorfall mitzuteilen. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und dort behandelt.

Der 45-jährige Kontrahent konnte zuhause festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Mering – Verkehrsunfall mit Alkohol

Am gestrigen Sonntag (19.03.2023) gegen 17:15 Uhr fuhr ein Ford Mondeo Lenker auf der Münchner Straße in südlicher Richtung und kam nach der Einmündung Nikolaistraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Graben und kollidierte dort mit einer Steinmauer. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt, er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedberg. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Die Polizeibeamten vor Ort stellten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Beim Fahrer des Ford Mondeo wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.