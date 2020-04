Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.04.2020

Antonsviertel –Hochwertige Elektro-Fahrräder entwendet



Offenbar in der Nacht vom 18./19.04.2020 (Sa./So.) wurden zwei bau- und typgleiche schwarze E-Bikes der Marke Cube Reaction Hybrid SL 500 29 aus einem Mehrfamilienhaus in der Calmbergstraße (im Bereich der 10er Hausnummern) entwendet. Ein E-Bike stand versperrt im dortigen Fahrradkeller, das andere in einem versperrten Kellerabteil. Der Wert der beiden Fahrräder incl. eines Bosch Ladegerätes beläuft sich auf insgesamt 7.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.



Pfersee – Alkoholisiert Unfall verursacht



Am gestrigen Sonntagabend befuhr ein 35-Jähriger mit seinem

Kleinkraftrad (Roller) die Uhlandstraße, als er dann gegen 20.30 Uhr einen

ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi streifte und entlang

schrammte. Im Anschluss daran fuhr er in das Heck eines wenige Meter weiter

geparkten Kleintransporters. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht an der Hand und am

Bein verletzt, weshalb er noch vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt wurde.

Anschließend wurde aber trotzdem noch ein Arzt benötigt, der bei dem Rollerfahrer

eine Blutentnahme durchführte, nachdem ein Alkoholtest mehr als 2,5 Promille

anzeigte.

Der Führerschein des Rollerfahrers wurde nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, nachdem der 35-Jährige mit einer Sicherstellung

nicht einverstanden war, außerdem wird er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

infolge Alkohols angezeigt. Der von ihm verursachte Gesamtschaden beläuft sich

(incl. eines Eigenschadens am Roller in Höhe von 500 Euro) auf ca. 4.500 Euro.

Hochzoll –Graffiti-Schmierer unterwegs



Gestern (19.04.2020) zwischen 01.30 Uhr nachts und 14.00 Uhr

nachmittags, ist ein unbekannter Täter durch Hochzoll gezogen und hat dort in der

Hindelanger Straße, Waxensteinstraße und Füssener Straße seine Tag’s: “Veezy”

und “Loco” an Garagen, Hauswänden und Stromkästen angebracht. Der hierbei

verursachte Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Eurobereich.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310, wo sich auch noch

weitere mögliche Geschädigte melden können.

REGIONAL REPORT

Meitingen -Familie verbrennt Abfall

Am Sonntag fiel einem Zeugen gegen 19.00 Uhr ein größeres Grillfeuer in einem Grundstück einer Kleingartenanlage im Gemeindegebiet Meitingen auf. Die eintreffende Streife traf eine Familie an, die an einer Feuerstelle Plastik und behandelte Hölzer verbrannte. Auf Nachfrage äußerte die Familie, dass derzeit die Mülldeponie geschlossen hätte und sie deshalb den Abfall verbrennen würden. Dem Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Abfallrecht.

Gersthofen -Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Am Sonntagmorgen hörte eine Zeugin zwischen 03.00 Uhr und 04.30 Uhr lärmende Personen, die sich auf dem Parkplatz der Sportgaststätte an der Sportallee aufhielten. Bei Eintreffen der Polizei konnten niemand mehr angetroffen werden. Stattdessen fanden sie ein Fahrzeug vor, welches rundherum Beschädigungen (Dellen, Kratzer) aufwies. Alles deutet darauf hin, dass die Unbekannten für diese Beschädigungen verantwortlich sind. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- € geschätzt.

Gersthofen -Täter entwendet Geldbeutel und Autoschlüssel aus Einkaufswagen

Am Samstagabend befand sich der Geschädigte in einem Großmarkt an der Andreas-Schmid-Str. beim Einkaufen. Während der 63-jährige nach den Waren sah, stahl der Täter in einem günstigen Moment den Autoschlüssel und den Geldbeutel aus seinem Einkaufswagen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 400,- €.

Biburg-Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 17.04.2020, 16.00 Uhr und Samstag, 18.04.2020, 13.30 Uhr, hatte ein unbekannter Täter in der Willishauser Straße in Biburg an einem Pkw beide Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Verkehrsgeschehen

Gessertshausen- Verkehrsunfalk – Bus vs. Laterne

Beim Rangieren auf dem Bahnhofsvorplatz in Gessetshausen geriet gestern Vormittag um 09.00 Uhr ein 42-jähriger Busfahrer mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen eine Laterne. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 1600 Euro.

