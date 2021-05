Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.05.2021

Göggingen – Einbruch in ehemaliges Sportgebäude

Im Zeitraum vom 14. – 19.05.2021 wurde in die ehemalige Sporthalle des TSV Göggingen in der Von-Cobres-Straße eingebrochen. Hierzu stieg der Täter wohl auf das Dach und schlug von dort ein Fenster ein, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend durchwühlte er das Büro. Über einen Entwendungsschaden ist derzeit nichts bekannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Haunstetten – Sturzbetrunken – im wahrsten Sinne des Wortes

Ein Verkehrsteilnehmer meldete gestern (19.05.2021) gegen 14.00 Uhr einen in der Ellensindstraße liegenden Radfahrer. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde der Mann bereits im Rettungswagen behandelt. Wie sich herausstellte, war der 46-jährige Radler alleinbeteiligt gestürzt und hatte sich dabei u.a. Schürfwunden im Gesicht und eine Kopfverletzung zugezogen, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Dort wurde auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem ein Alkoholtest vor Ort einen Wert von knapp 2,4 Promille ergab. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol angezeigt.

Oberhausen – Renitenter Fahrraddieb

Nach einer Mitteilung über randalierende Jugendliche am Helmut-Haller-Platz kontrollierte eine Streifenbesatzung zwei dort anwesende 16 und 17-Jährige und stellte deren Personalien fest. Hierbei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige ein Fahrrad dabei hatte, das er kurz zuvor am Oberhauser Bahnhof entwendet hatte. Nach einem kurzen erfolglosen Fluchtversuch ging der Fahrraddieb auf einen Polizeibeamten los und griff diesen tätlich an. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Jugendliche mit Tritten und Schlägen und konnte erst von mehreren Beamten gebändigt werden. Auch auf der Dienststelle gingen die Drohungen und Beschimpfungen weiter, der 16-Jährige spuckte gegen Scheiben und Wände, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen und zur ärztlichen Beobachtung und fachlichen Betreuung eingewiesen wurde.

Gegen den deutlich unter Alkoholeinfluss (knapp 1,6 Promille) stehenden Randalierer wird nun wegen aller im Raum stehender Delikte ermittelt.