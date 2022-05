Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.05.2022

Einbruchsgeschehen

Innenstadt – Offenbar in der Nacht vom 18./19.05.2022 (Mi./Do.) wurde in ein Pianohaus in der Halderstraße eingebrochen. Nach Aufhebeln der Eingangstüre durchsuchte der unbekannte Täter die Geschäftsräume, brach weitere Türen, Schränke und Behältnisse auf und entwendete letztlich eine niedrige vierstellige Bargeldsumme. Der hinterlassene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen.

Innenstadt – Ein Bürogebäude in der Karlstraße 12 wurde ebenfalls in der Nacht vom 18./19.05.2022 (Mi./Do.) von einem oder mehreren unbekannten Einbrechern angegangen. Betroffen sind mindestens drei verschiedene Firmen in mehreren Etagen, deren Büros durchwühlt wurden. Der Diebstahlsschaden liegt auch hier im unteren vierstelligen Bereich, der von dem oder den Tätern angerichtete Sachschaden liegt bei mindestens 2.000 Euro.

Ob und inwieweit hier ein Tatzusammenhang besteht kann derzeit noch nicht gesagt

werden, wird aber im Rahmen der Ermittlungen überprüft. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Göggingen – Auto beschädigt: Täter beobachtet

Eine Anwohnerin teilte heute gegen 01.00 Uhr bei der Polizei mit, dass

sie im Friedhofsweg einen Mann beobachten konnte, der gegen einen dort geparkten

Mercedes schlug und sich dann entfernte. Eine Fahndung nach dem Mann (mit

kurzen Haaren, mehr nicht bekannt) verlief ergebnislos, zumal sich herausstellte,

dass die Tatzeit eine knappe halbe Stunde vor der Mitteilung war. Den Beamten blieb

nichts übrig, als an dem mutwillig beschädigten Auto (beide Außenspiegel abgetreten

mit rund 1.000 Euro Schaden) einen Benachrichtigungszettel anzubringen, damit sich

der Geschädigte bei der Polizei zur Anzeigenerstattung melden kann.

Weitere Zeugenhinweise bitte bei der PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.



Hochzoll – Graffiti-Schmierer auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Anwohnerin verständigte gestern (19.05.2022) kurz

nach 17.30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei junge Männer in der Höfatsstraße

dabei beobachten konnte, wie diese diverse Graffitis an der dortigen Unterführung

anbrachten. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte dann einen 13-Jährigen in

Begleitung eines 16-Jährigen an der genannten Örtlichkeit antreffen. Die

mitgeführten Utensilien (Spraydose, Eddingstift und Mal/Sprayvorlagen etc.) wurden

sichergestellt. Die beiden –nach ersten Erkenntnissen (noch) nicht mit Graffitidelikten

in Erscheinung getretenen – Burschen wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Kriegshaber – Raser geblitzt

Im Rahmen einer Lasermessung der PI Augsburg 6 am vergangenen

Mittwoch (18.05.2022) in der Bgm.-Ackermann-Straße / Höhe Reinöhlstraße wurden

im Zeitraum von 22.00 – 23.45 Uhr nur wenige Geschwindigkeitsverstöße bei

erlaubten 60 km/h festgestellt. Allerdings gab es auch massive

Geschwindigkeitsüberschreitungen: für zwei von sieben Betroffenen dürfte der

Mittwoch in Erinnerung bleiben, insbesondere für den unrühmlichen „Tagessieger“,

der mit 125 km/h (mehr als doppelt so viel wie erlaubt) gemessen wurde. Ihn erwartet

nun ein Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot.

REGIONAL REPORT

Diedorf -Trunkenheitsfahrt: Fahrerlaubnis – Fehlanzeige

Am Donnerstag, 19.05.2022 um 21.59 Uhr, ist ein 38-jähriger Pkw-Fahrer

auf der Hauptstraße in Diedorf einer Alkoholkontrolle unterzogen worden. Das

Atemalkoholergebnis wies einen Wert von knapp 3,4 Promille aus. Deshalb musste

sich der 38-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Er wird wegen einer

Trunkenheitsfahrt zur Anzeige gebracht. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus,

dass ihm bereits die Fahrerlaubnis wegen einem Alkoholdelikt entzogen worden war.

Somit liegt in Tateinheit gleichzeitig ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor

