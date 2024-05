Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.05.2024

Innenstadt – Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Am Donnerstag (16.05.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der Autofahrer flüchtete.

Gegen 16.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Radweg in der Friedberger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Getränkemarkts im Bereich der Hausnummer 47 fuhr ein Auto aus dem dortigen Parkplatz auf die Friedberger Straße. Der Fahrer oder die Fahrerin übersah dabei offenbar den E-Scooter und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt. Das Auto fuhr einfach weiter.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Körperverletzung und klärt dabei, wer der verantwortliche Fahrer bzw. Fahrerin war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Innenstadt – Auto verkratzt

Vergangene Woche wurde ein Auto durch einen Unbekannten beschädigt. Die Polizei ermittelt nach dem Täter.

Ein Jeep war im Zeitraum von 14.05.2024 bis 17.05.2024 (Dienstag – Freitag) am Fahrbahnrand in der Proviantbachstraße auf Höhe Hausnummer 15 geparkt. Der Besitzer des Autos stellte schließlich fest, dass ein Unbekannter den Pkw über knapp drei Meter verkratzt hat. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun nach dem Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Unter Drogeneinfluss und betrunken unterwegs

Univiertel – Am Samstag (18.05.2024) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Eine Polizeistreife hielt kurz nach Mitternacht ein Auto in der Salomon-Idler-Straße auf. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren auf.

Der 18-jährige Fahrer zeigte drogentypisches Verhalten und schilderte, erst kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Die Fahrt war somit beendet und der Fahrzeugschlüssel wurde vorsichtshalber sichergestellt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit Konsequenzen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung rechnen.

Göggingen – Am Samstag (18.05.2024) war ein 19-Jähriger betrunken mit einem E-Scooter unterwegs. Ihm wurde die Benutzung des Fußgängerwegs zum Verhängnis.

Gegen 01.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer auf, weil er verbotenerweise auf einem Gehweg in der Imhofstraße unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer wurde deswegen angehalten. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Haunstetten –Unfall mit Streifenwagen

Am Freitag (17.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Unteren Talweg. Vier Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt.

Gegen 11.35 Uhr war ein Streifenwagen in der Straße Unterer Talweg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Ein Volvo fuhr zu diesem Zeitpunkt von der Straße „Auf dem Nol“ in den Unteren Talweg und übersah offenbar den Streifenwagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen geschleudert und touchierte zudem ein geparktes Fahrzeug. Außerdem wurde das Vorderrad aus der Achse gerissen und flog gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug.

Alle drei Insassen des Streifenwagens sowie der Volvo-Fahrer kamen ins Krankenhaus. Sie wurden nach bisherigem Kenntnisstand mindestens leicht verletzt. Für die Erstversorgung waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber vor Ort.

Der Untere Talweg musste für die Unfallaufnahme sowie die Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Beim Streifenwagen sowie beim Volvo entstand Totalschaden. Auch bei den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Der Gesamtschaden wird auf über 75.000 Euro geschätzt.

Da für den Volvo-Fahrer „Vorfahrt gewähren“ galt, muss er sich nach derzeitigem Stand wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Innenstadt – Ladendiebinnen erwischt

Am Freitag (17.05.2024) wollten zwei Jugendliche mehrere Gegenstände aus einem Kaufhaus entwenden. Sie müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Gegen 14.30 Uhr waren zwei weibliche Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort fielen sie auf Grund ihres Verhaltens einem Mitarbeiter auf. Es stellte sich heraus, dass die Beiden mehrere Kleidungsstücke sowie Schmuck einsteckten und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollten. Die Polizei wurde gerufen.

Die beiden Jugendlichen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Von dort wurden die Eltern informiert und gebeten, die Beiden abzuholen.

Das Duo erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Innenstadt – Mann schläft vor Streifenwagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.05.2024) war ein junger Mann volltrunken unterwegs. Sein Zustand war nicht zu übersehen.

Gegen Mitternacht lief ein 18-Jähriger auf der Fahrbahn im Apothekergäßchen. Eine Polizeistreife war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort unterwegs. Der junge Mann stürzte direkt vor dem Streifenwagen und schlief sofort auf der Straße liegend ein. Trotz größter Bemühungen gelang es den Beamten kaum, mit dem müden Mann eine Lösung zu finden. Ein Atemalkoholtest war gerade noch möglich. Da der Mann mit knapp eineinhalb Promille betrunken war und nicht mehr geh- bzw. stehfähig, musste er die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Firnhaberau – Mehrere Gegenstände aus Auto entwendet

Am Wochenende entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem geparkten Auto. Der Beuteschaden ist erheblich.

Im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr (17./18.05.2024) war ein VW im Hammerschmiedweg auf Höhe der Hausnummer 9 geparkt. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich Zugang ins Auto und entwendete daraus diverse Gegenstände im Wert von geschätzt 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun nach dem Täter und bittet unter Tel. 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.4

Haunstetten –Mit gefälschten Führerschein unterwegs

Am Sonntag (19.05.2024) war ein Mann mit einem gefälschten Führerschein in Augsburg unterwegs. Beamte hatten den richtigen Riecher und beendeten seine Fahrt.

Gegen 11.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer in der Königsbrunner Straße. Bei der Verkehrskontrolle händigte der 35-Jährige einen ausländischen Führerschein aus. Den Beamten kam das Dokument verdächtig vor. Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass der Führerschein komplett gefälscht war.

Der 35-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt war somit beendet und der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bergheim – Rennradfahrerin schwer verletzt

Am Sonntag (19.05.2024) kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine junge Frau musste schwerverletzt ins Krankenhaus.

Gegen 15.15 Uhr waren zwei Rennradfahrer in der Straße Wellenburg unterwegs. Wegen geparkter Fahrzeuge und eines entgegenkommenden Autos musste der vorausfahrende 37-jährige Radfahrer offenbar seine Geschwindigkeit reduzieren. Möglicherweise bemerkte die hinter ihm fahrende 17-jährige Radfahrerin dies zu spät und stieß mit dem Rad des Mannes zusammen. Durch die Berührung stürzte die junge Frau und wurde dabei nach aktuellem Stand schwer verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über das Fahrrad der 17-Jährigen.

Die 17-jährige Frau kam mit Notarzt und Rettungswagen in ein Klinikum.

Innenstadt – Betrunken unterwegs

Am Samstag (18.05.2024) verursachte eine Frau einen Unfall und flüchtete anschließend. Polizeibeamte hielten die betrunkene Fahrerin schließlich an.

Gegen 11.30 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Auto in der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt zur Blücherstraße verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Die Frau flüchtete von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife hielt die Frau kurze Zeit später in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,4 Promille. Die Fahrt war somit beendet und die 61-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf eine Polizeidienststelle begleiten. Der Fahrzeugschlüssel der Frau wurde zur Verhinderung einer erneuten Fahrt vorsichtshalber sichergestellt. Da bereits absehbar ist, dass das Verhalten der Frau zum Entzug ihrer Fahrerlaubnis führen wird, beschlagnahmten die Beamten auch deren Führerschein.

Gegen die 61-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Innenstadt – Handy wird Ladendieb zum Verhängnis

Am Samstag (18.05.2024) griff ein Ladendieb zwei Mitarbeiter eines Kaufhauses an und flüchtete. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Polizisten konnten den Mann schnell ermitteln.

Gegen 15.20 Uhr fiel Mitarbeitern eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße ein Mann in der Drogerieabteilung auf, der gerade Parfüm entwendete.

Als der Mann auf sein Verhalten angesprochen wurde, ging er auf das Personal los und flüchtete schließlich. Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt.

Bei seiner Flucht verlor der Mann sein Handy. Polizeibeamte konnten den Besitzer des Handys schnell ermitteln und stellten ihn bereits kurz nach der Tat in der Wohnung einer Bekannten zur Rede. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mann.

Gegen ihn wird nun wegen nun räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.

Innenstadt – „Rennfahrer“ flüchtet vor Polizei

In der Nacht zum Sonntag (19.05.2024) war ein Autofahrer rücksichtslos in Augsburg unterwegs. Er flüchtete schließlich vor der Polizei.

Gegen 02.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein weißer Sportwagen auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos in der Langenmantelstraße unterwegs war. Er überholte andere Verkehrsteilnehmer beispielsweise über Sperrflächen oder benutzte dabei auch die Trambahn-Spur. Auf Grund seines Verhaltens sollte der Fahrer angehalten werden.

Der Autofahrer flüchtete jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit, unter anderem über die Innere Uferstraße, die Mittelstraße und die Wertachstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Tatverdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die selbst durch den weißen Sportwagen überholt bzw. gefährdet wurden oder nähere Angaben zu Fahrzeug bzw. Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Pfersee – Nach Unfall geflüchtet

Am Wochenende wurde ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Im Zeitraum von Samstag, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, (18./19.05.2024) stand ein Toyota geparkt in der Hessenbachstraße auf Höhe Hausnummer 17. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Toyota und fuhr anschließend davon. Der verantwortliche Fahrer bzw. die Fahrerin kümmerten sich nicht um die Schadensregulierung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Unfallflucht und bitten unter Tel. 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

Hochzoll – Die gute Nachricht zum Schluss

Gerade nochmal Glück hatte ein SUP-Fahrer am Samstag (18.05.2024) auf dem Kuhsee. Ein Passant rettete ihn offenbar in größter Not.

Gegen 15.20 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem SUP auf dem Kuhsee unterwegs. Als er ins Wasser stürzte, trieb sein SUP durch den Wind und wegen einer nicht verwendeten Leash ab. Da der Mann offenbar kein guter Schimmer war, geriet er in Not und konnte sich nicht kontinuierlich über Wasser halten. Badegäste am Ufer beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Ein 47-jähriger Badegast handelte sofort, schwamm zum 28-Jährigen und zog ihn ans Ufer. Der SUP-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes wurden hinzugerufen, jedoch war der 28-Jährige dank der Rettungsaktion soweit wohlauf.