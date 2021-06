Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.06.2021

Göggingen – Alkoholisierter Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Am Freitag den 18.06.2021, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streife der Polizei in der Imhofstraße ein Roller besetzt mit zwei Personen auf, da dieser das Rotlicht überfuhr. Als der Fahrer des Rollers die Polizei bemerkte, flüchtete dieser in Richtung des Wittelsbacher Parks, wobei er erneut über eine rote Ampel fuhr.

Auf das Anhaltesignal der Beamten, sowie die Aufforderung über den Außenlautsprecher stehen zu bleiben, reagiert der Mann nicht, sondern fuhr beschleunigt über die Grünflächen des Parks und einen Gehweg davon. Aufgrund von Hinweisen durch Zeugen, konnten sowohl der abgestellte Roller, als auch der verantwortliche Fahrer und sein Mitfahrer kurze Zeit später im Bereich der Schießstättenstraße festgestellt werden.

Bei der weiteren Abklärung des Sachverhalts konnten auch die Gründe für die Flucht des 18-Jährigen Fahrers ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von knapp einem Promille, sein Roller fuhr deutlich schneller als zugelassen und auch die dadurch erforderliche Fahrerlaubnis besitzt der 18-Jährige nicht.