Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.06.2023

Sachbeschädigungen

Göggingen – Sonntagnacht (18.06.2023) steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Muesmannstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710

entgegen.

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (19.06.2023) wurde in der Zeit von 00.30 Uhr bis 08.00 Uhr der Pkw eines 39-Jährigen in einer Tiefgarage in der Offinger Straße verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Hochzoll – Marke: Eigenbau

Am gestrigen Montag (19.06.2023) war ein 43-Jähriger mit seinem selbstumgebauten E-Bike am Hochablass unterwegs. Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er mit seinem Rad auf dem Fußweg unterwegs war. Während der Kontrolle fielen den Beamten diverse Umbauten an dem Fahrrad auf. Wie sich herausstellte hatte der 43-Jährige sein Fahrrad selbst zu einem E-Bike umgebaut. Nachdem die Bremsleistung bei dem Fahrrad stark eingeschränkt war und das E-Bike so für den Verkehr nicht zugelassen

war, stellten es die Beamten sicher. Der Mann muss nun u.a. mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Innenstadt –Unfallgeschehen

Am gestrigen Montag (19.06.2023) kam es zu einem Unfallgeschehen in der Stadtbachstraße.Gegen 16.45 Uhr befuhr ein Bus die linke Spur der Stadtbachstraße. Hier bremste der Busfahrer aufgrund einer Verkehrssituation stark ab, sodass eine Frau im Bus stürzte. Sie gab vor Ort an unverletzt zu sein und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun diese Frau.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

REGIONAL REPORT

BAB A8 / AS Adelzhausen –Sicherheitsabstand ?

Am vergangenen Sonntag (18.06.2023) kontrollierte eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Augsburg eine 34-jährige Pkw- Fahrerin auf der A8. Gegen 11.30 Uhr fuhr die 34-Jährige dem zivilen Streifenwagen bei einer Geschwindigkeit von 160km/h mehrmals sehr dicht auf. Dies dokumentierten die Beamten per Video und kontrollierten die Pkw-Fahrerin. Hier wurde der unterschrittene Sicherheitsabstand durch einen sogenannten Stellversuch ausgemessen. Letztlich ergab die Messung, dass die Pkw-Fahrerin dem Streifenwagen bei 160km/h auf 14 Meter nach Toleranzabzug aufgefahren war. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschreitung des Abstandes mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.