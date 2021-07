Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.07.2021

Unfallflucht im Doppelpack

Erneut wurden zwei Fälle wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort im Zeitraum vom Samstag (17.07.2021) bis gestern (19.07.2021) bei der Polizei angezeigt.

Lechhausen – Im Zeitraum vom 18.07.2021, 18.00 Uhr bis 19.07.2021, 17.30 Uhr wurde ein in der Neuburger Straße (Höhe Hausnummer 169) in einem Innenhof abgestellter grauer VW Golf vorne links angefahren. Hierbei entstand ein Streifschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Im Zeitraum vom 17.07.2021, 12.00 Uhr bis 19.07.2021, 07.30 Uhr, wurde ein silberfarbiger VW Golf in der Luitpoldstraße (Höhe Hausnummer 42) angefahren. Offenbar streifte der unbekannte Verursacher mit seinem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel des geparkten Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.