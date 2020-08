Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.08.2020

Innenstadt – Gestürzter Radfahrer

Heute Nacht (20.08.2020) gegen 00.40 Uhr war ein 43-jähriger Radfahrer auf der Jakoberwallstraße in Richtung Vogeltor unterwegs. An der Fußgängerampel am Vogeltor wollte der Radler dann anhalten und sich am dortigen Ampelmast festhalten. Alkoholbedingt griff er allerdings daneben und stürzte samt Fahrrad zu Boden. Den Polizeibeamten fiel auch sofort deutlicher Alkoholgeruch und die lallende Aussprache des Mannes auf, was bei rund 1,9 Promille auch nicht verwunderlich war. Beim ihm wurde anschließend eine Blutentnahme in der Uniklinik veranlasst, wo er auch gleich noch hinsichtlich möglicher Verletzungen untersucht wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol.







Lechhausen – Diebstahl aus Baustelle

In der Speckbacherstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) wird ein Haus renoviert, das sich momentan im Rohbauzustand befindet. Deshalb sind teilweise weder Fenster noch Türen montiert. In der Nacht vom 18./19.08.2020 (Di./Mi.) wurden aus dem Rohbau dann etliche Bauwerkzeuge (Bohrhammer, Akku-Schrauber, Schlagbohrer, Sägen und andere Artikel u.a. der Marken Hilti, Bosch, Skil und Bosch) im Gesamtwert von rund 3.000 Euro entwendet. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.







Unfallfluchtgeschehen

Lechhausen – Am Dienstag (18.08.2020), zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, wurde ein in der Brunnenstraße (Höhe Hausnummer 40) geparkter oranger Opel Corsa im Heckbereich angefahren. Der Schaden beläuft sich wohl auf rund 2.000 Euro.

Lechhausen – Ebenfalls am 18.08.2020 zwischen 12.00 und 13.00 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Meraner Straße 6 abgestellter brauner Opel Mokka an der linken Fahrzeugseite mutmaßlich beim Ein-/Ausparken angefahren. Der Streifschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Innenstadt – Im Zeitraum von gestern (19.08.2020) 15.00 Uhr bis heute (20.08.2020) 07.30 Uhr wurde ein in der Pilgerhausstraße (Höhe Hausnummer 19) geparkter oranger KIA Picanto angefahren. Beschädigungen fanden sich im Bereich der Beifahrertüre, der rechte Seitenspiegel war abgebrochen. Der Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.