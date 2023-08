Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.08.2023

Göggingen – Mini-Chihuahua entwendet

Am vergangenen Dienstag (15.08.2023) gegen 13.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den beigefarbenen Mini-Chihuahua einer 25-Jährigen von einem Balkon in der Gögginger Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Samstag (19.08.2023) war eine 31-Jährige betrunken mit einem E-Scooter auf der Nagahama-Allee Ecke Hanreiweg unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 31-Jährige. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau. Außerdem musste die 31-Jährige eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 31-Jährige.

Innenstadt – Gut ausgewichen

Am gestrigen Samstag (19.08.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem Mitarbeiter einer Tankstelle am Leonhardsberg. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 01.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 24-Jährigen und dem Mitarbeiter. Infolgedessen schlug der 24-Jährige mit einer Flasche nach dem Mitarbeiter. Diesem Schlag konnte der Mitarbeiter ausweichen. Anschließend flüchtete der 24-Jährige. Er kam wenig später zur Tankstelle zurück und konnte gestoppt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 24-Jährigen.

Innenstadt – Körperverletzung in Bar

Am gestrigen Samstag (19.08.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 22 und 33 Jahren Am Katzenstadel.

Gegen 00.15 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 33-Jährigen mit einer Mitarbeiterin der Bar. Hierbei mischten sich zwei 22-Jährige ein und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den vier Männern. Zwei der Beteiligten wurden dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die vier Männer.

Lechhausen – Unfallflucht

Am vergangenen Donnerstag (17.08.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Mühlhauser Straße.

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Auto eines 41-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Graffiti

Im Zeitraum von Samstag (05.08.2023), 16.00 Uhr bis Montag (14.08.2023), 02.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Hauswand in der Konrad-Adenauer-Allee durch Graffiti.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Lechhausen – Geld aus Handtasche entwendet

Am gestrigen Samstag (19.08.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einer Handtasche in einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 08.45 Uhr war eine 71-Jährige beim Einkaufen in dem Supermarkt unterwegs. Hierbei hatte sie ihre Handtasche an einen Einkaufwagen gehängt. In einem unbeaufsichtigten Moment nahm die bislang unbekannte Person offenbar den Einkaufwagen und schob ihn von der 71-Jährigen weg. Anschließend die bislang unbekannte Personen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus der Handtasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.