Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.09.2023

Hochzoll – Auto verkratzt

Im Zeitraum von Montag (18.09.2023), 21.00 Uhr bis Dienstag (19.09.2023), 09.00 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Fiat in der Oytalstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am vergangenen Montag (18.09.2023) war ein 38-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in der Zollernstraße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Rahmen der Schulwegüberwachung den 38-Jährigen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 38-Jährigen.

Göggingen – Einbruch

Am gestrigen Dienstag (19.09.2023) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.45 Uhr gewaltsam in eine Wohnung der Gabelsbergerstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.