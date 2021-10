Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.10.2021

Verkehrsunfallfluchten Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (17.10.2021), ca. 07.00 Uhr, bis Montag (18.10.2021), ca. 05.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten, schwarzen Pkw Mercedes in der Schallerstraße. Durch Kratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aufgrund der vorhandenen Spuren könnte der unbekannte Verursacher ein Fahrrad oder einen E-Scooter benutzt haben.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510. Pfersee – Vermutlich in der Nacht von Montag (18.10.2021) auf Dienstag (19.10.2021) beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten, schwarzen Pkw Audi in der Straße Badanger. An der Heckstoßstange des Audi entstanden Lackschäden in Höhe von rund 400 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610. Lechhausen – Unbekannter Pkw-Fahrer beleidigt Verkehrsteilnehmerin Am Dienstag (19.10.2021), gegen 14.00 Uhr, parkte eine 30-Jährige ihren Pkw in der Yorckstraße, um ihren Nachwuchs aus einem dortigen Kindergarten abzuholen. Plötzlich blieb ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem blau-grünen Fahrzeug neben ihr stehen und forderte sie zum Wegfahren auf. Die Frau ging nicht darauf ein und begab sich in den Kindergarten. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, wartete der Unbekannte an ihrem Fahrzeug, beleidigte sie verbal und mittels einer obszönen Geste. Letztlich entfernte er sich unerkannt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 180cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild und schlanke Statur. Er sprach Hochdeutsch und trug eine karierte Jacke.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. Innenstadt – Flotter E-Bike-Fahrer ohne Führerschein und Versicherung

Am Dienstag (19.10.2021), um 16.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 56-Jährigen am Milchberg, da dieser mit einem Zweirad außergewöhnlich zügig unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass es sich um kein übliches Pedelec handelte. Vielmehr handelte es sich um ein E-Bike, welches mittels eines Gasgriffes am Lenker bis zu 45km/h schnell war, ohne dass die Pedale betätigt werden mussten. Für solch ein Gefährt wäre ein Haftpflichtversicherung mitsamt einem Versicherungskennzeichen sowie eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich, um es im öffentlichen Straßenverkehr nutzen zu dürfen. Dies alles konnte der 56-Jährige nicht vorweisen. Er gab an, dass er das E-Bike in einem hiesigen Verbrauchermarkt erwarb, sich jedoch nicht über die rechtlichen Voraussetzungen informierte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein sowie wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungssetz eingeleitet.