Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.11.2023

Haunstetten – Einbruch in Kiosk

Am vergangenen Freitag (17.11.2023) drangen offenbar zwei 17- und 18-jährige Tatverdächtige gewaltsam in einen Kiosk in der Hofackerstraße ein.

Gegen 21.45 Uhr beobachtete eine Passantin die beiden Männer an der Örtlichkeit und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte die beiden Männer im Nahbereich fest und nahmen sie vorläufig fest. Sie hatten Beute im mittleren dreistelligen Bereich bei sich. Zudem fanden die Beamten bei den 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen anschließend entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen.

Innenstadt – Brille entwendet

Am gestrigen Sonntag (19.11.2023) ging ein bislang unbekannter Täter einen Anwohner körperlich an und entwendete seine Brille in einem Wohnanwesen in der Zimmererstraße.

Gegen 11.00 Uhr bemerkte der Anwohner den bislang unbekannten Täter in dem Wohnanwesen, der sich dort offenbar unberechtigt aufhielt. Im weiteren Verlauf schlug der bislang unbekannte Täter dem Anwohner ins Gesicht, wobei die Brille des Anwohners zu Bruch ging. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte samt Brille.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 175cm, 20 Jahre, schlanke Statur, südländisches Aussehen, kurze Haare, braune Augen, 3-Tage-Bart, dunkelblaue North-Face-Jacke, weiße Hose, dunkle Turnschuhe, sprach hochdeutsch

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Universitätsviertel – Auto beschädigt

Am gestrigen Sonntag (19.11.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Dornierstraße.

Gegen 05.30 Uhr beobachtete ein Anwohner eine Gruppe von drei Personen. Eine Person aus der Gruppe trat dabei mehrmals gegen das geparkte Auto des Anwohners. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Nach Einbruch in Paketzentrum: Zwei Männer festgenommen

Am Samstag (18.11.2023) brachen zwei Männer in ein Paketzentrum in der Stuttgarter Straße ein. Polizeibeamte nahmen beide Personen fest.

Zwei Personen wurden gegen 20.30 Uhr von einem Passanten beobachtet, als sie sich gewaltsam Zutritt zum Außengelände eines Paketzentrums verschafften. Auf dem Gelände versuchten die Personen offenbar mehrere Gegenstände zu entwenden. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei fahndete unmittelbar nach der Mitteilung nach den Personen und nahm zwei Tatverdächtige im Bereich der Karlsruher Straße fest. Dabei handelte es sich jeweils um einen 18- bzw. 26-jährigen Mann. Bei der Durchsuchung wurde entsprechendes Werkzeug bei ihnen aufgefunden. Zudem stellten die Beamten fest, dass beide auf gestohlenen Fahrrädern unterwegs waren.

Beide Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Spickel – Einbruch in Hallenbad verursacht hohen Schaden

Am Wochenende wurde in ein Hallenbad im Spickel eingebrochen und dabei hoher Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt nun nach dem bzw. den Tätern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.11.2023) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hallenbad in der Siebentischstraße. Im Gebäude wurden offenbar mehrere Bereiche durchsucht. Nach bisherigem Stand gab es so gut wie keinen Beuteschaden. Allerdings entstand durch den Einbruch ein sehr hoher Sachschaden, der allerdings noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach dem bzw. den Tätern und bittet Zeugen unter Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise.

Innenstadt – Neun Fahrzeuge beschädigt – hoher Schaden

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigen am Sonntag (19.11.2023) in den frühen Morgenstunden mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand hoher Sachschaden.

In der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.00 Uhr wurden insgesamt neun Fahrzeuge massiv von einem oder mehreren bislang Unbekannten beschädigt. Die Fahrzeuge standen dabei geparkt in der Proviantbachstraße auf Höhe der Hausnummer 30. Hauptsächlich wurden die Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun nach dem bzw. den Tätern und bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.