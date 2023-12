Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.12.2023

Rain – Person wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag (19.12.2023) ereignete sich auf der Bundesstraße 16 bei Rain ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer fuhr die B 16 in Richtung Neuburg. Auf Höhe der Abfahrt Ost wollte der 36-Jährige nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 46-jährige Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Pkw erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 36-jährigen Lkw-Fahrer.

