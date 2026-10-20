Polizeibericht Augsburg und Region vom 20. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Im Laufe des Donnerstags (15.10.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter das in der Alfred-Nobel-Straße geparkte Auto einer 42-jährigen Frau. Am Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Verursacher entfernten sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die 42-jährige Frau hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hochfeld – Am Montag (19.10.2026) gegen 15.00 Uhr missachtete ein 20-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Hochfeldstraße und Robert-Gerber-Straße die Vorfahrt eines Linienbusses. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Eine 20-jährige Frau, welche als Fahrgast in dem Linienbus stand, stieß mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen den 20-jährigen Autofahrer. Der 20-jährige Autofahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 20-jährige Frau hat die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

Herrenbach – Am Dienstag (20.10.2026) flüchtete ein 16-jähriger Jugendlicher in der Wilhelm-Hauff-Straße mit seinem Kleinkraftrad vor einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der späteren Maßnahmen leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Als der Jugendliche die Polizei bemerkte, missachtete er mehrere Anhaltezeichen und fuhr über rote Ampeln. In der Heinestraße fuhr er auf einen 24-jährigen Polizisten zu, welcher ihn anhalten wollte. Bei der Anhaltung verletzten sich der Polizist und der Jugendliche leicht. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 16-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum fest und veranlasste eine Blutentnahme. Außerdem hatte der Jugendliche keine Fahrerlaubnis. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 16-Jährige Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter Drogeneinfluss gegen den 16-jährigen Jugendlichen. Der 16-Jährige hat die afghanische Staatsangehörigkeit. Der 24-jährige Polizist hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (18.10.2026), 22.00 Uhr, bis Montag (19.10.2026), 06.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad vom Abstellplatz eines Krankenhauses in der Joseph-Mayer-Straße. Eine 45-jährige Frau hatte ihr Fahrrad der Marke Cube auf den abgesperrten Fahrradabstellplatz gestellt. Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie den Diebstahl. Das Fahrrad der Marke Cube hat einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die 45-jährige Frau hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Im Zeitraum von Samstag (17.10.2026), 12.30 Uhr, bis Montag (19.10.2026), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad an der Straße Am Webereck. Ein 20-jährige Mann hatte sein blaues Fahrrad der Marke Cube am Samstag in den vergitterten Fahrradabstellbereich seines Wohnanwesens abgestellt. Im o.g. Zeitraum wurde die Vergitterung gewaltsam geöffnet und das Fahrrad entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem entstand an der Vergitterung ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 20-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Kriegshaber – Im Zeitraum von Sonntag (18.10.2026), 00.00 Uhr, bis Montag (19.10.2026), 16.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Reeseallee. An dem Auto eines 34-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 34-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriegshaber – Am Montag (19.10.2026) zwischen 08.15 Uhr und 16.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Dumlerstraße. Am Auto eines 44-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 44-jährige Mann hat die costaricanische Staatsangehörigkeit.