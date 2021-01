Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.20121

Nach Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lechhausen – Ein in der Schackstraße (Höhe Hausnummer 51) geparkter schwarzer Opel Astra wurde im Zeitraum vom 19.01.2021, 20.00 Uhr bis 20.01.2021, 12.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Bei dem Streifunfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Im Zeitraum vom 19.01.2021, 14.30 Uhr bis 20.01.2021, 14.00 Uhr wurde ein in der Sallingerstraße (Höhe Hausnummer 11) geparkter gelber Chevrolet im Bereich des hinteren linken Radkastens angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro an der Karosserie, der mutmaßlich von einem Lkw stammen dürfte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.