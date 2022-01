Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2022

Kriegshaber – Auto mutwillig beschädigt

Zur bereits gemeldeten Serie von Pkw-Aufbrüchen und Beschädigungen in Kriegshaber, dürfte auch ein blauer Renault Kangoo in das Schema passen. Das Fahrzeug war im Zeitraum 14.-18.01.2022 in der Hooverstraße (Höhe Hausnummer 5) geparkt. Hier wurde die Motorhaube verkratzt und ein Scheibenwischer verbogen. Der Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Zeugensuche nach Unfallflucht

Ein im Hirtenmahdweg (Höhe Hausnummer 2) in einer Parklücke am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer 3er-BMW wurde im Zeitraum 20.01.2022, 13.00 Uhr bis 21.01.2022, 22.30 Uhr von einem Unbekannten im Heckbereich angefahren. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Oberhausen – Zimmerbrand

Heute Vormittag (21.01.2022) gegen 09.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einem Brandgeschehen in der Neuhäuserstraße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus einem Zimmer im ersten Obergeschoß des Anwesens. Der Brandherd konnte schnell abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer verhindert werden. Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Der Sachschaden steht noch nicht abschließend fest, dürfte sich nach ersten Einschätzungen jedoch eher im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache, die noch nicht feststeht, aber möglicherweise auf eine achtlos entsorgte Rauchware zurückzuführen ist, aufgenommen.