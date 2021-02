Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.02.2021

Hochzoll – Betrugsversuch am Telefon

Am 19.02.2021, gegen 17.30 Uhr, wurde einer 61-jährigen Anwohnerin aus Hochzoll bei einem Anruf ein vermeintlicher Gewinn mitgeteilt. Eine weibliche Anruferin vermeldete den Gewinn einer Riese und Prämien in Höhe von 500 Euro. Die 61-Jährige ließ sich jedoch nicht zur Übermittlung ihrer Bankdaten überreden, sodass das Telefonat nach circa 5 Minuten beendet war. Zu einem Vermögensschaden kam es somit nicht. Bei vermeintlichen Gewinnversprechen handelt es sich um eine Betrugsmasche, durch welche Betrüger an das Vermögen ihrer potentiellen Opfer gelangen wollen. Verhaltenstipps und Hinweise zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/







Unfallfluchten: Zeugensuche

B 17 FR Norden / Ausfahrt Bgm-Ackermann-Straße – Am 19.02.2021, um 16.46 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem blauen BMW die B 17 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der Ausfahrt zur Bürgermeister-Ackermann-Straße (Tunnelbereich) fuhr der BMW auf dem rechten Fahrstreifen. Etwa auf gleicher Höhe soll ein Lkw der Firma Hermes vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben, sodass es zum Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam. Die BMW-Fahrerin musste daraufhin nach rechts lenken und die dortige Ausfahrt nehmen. Nur durch dieses Fahrmanöver sei ein Zusammenstoß mit der Tunnelwand vermeidbar gewesen.

Der Lkw entfernte sich von der Unfallstelle und konnte nicht näher beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht werden unter 0821/323-2610 erbeten. Hochzoll – Am 19.02.2021, um 16.00 Uhr, fuhr eine 54-jährige Augsburgerin auf dem Radweg der Oberländer Straße. Kurz nach der Unterführung zur Friedberger Straße kam der Frau ein anderer Radfahrer entgegen und machte einen Schlenker auf sie zu. Die 54-Jährige wurde hierdurch gegen den Randstein gedrängt und stürzte letztendlich vom Rad. Während die Frau leicht verletzt wurde und Sachschaden an ihrem Fahrrad entstand, fuhr der andere Radfahrer unbeirrt davon. Zeugen zum Unfall melden sich bitte unter 0821/323-2310 bei der PI Augsburg Ost.







Hochzoll – Mehrere Pkw mutwillig beschädigt: Zeugensuche

In der Nacht von Freitag (19.02.2021) auf Samstag (20.02.2021), von 17.00 Uhr bis 08.00 Uhr, wurden mehrere Fahrzeuge in der Königsseestraße (Höhe Hausnummer 7) sowie in der Lechrainstraße Ecke Schneefernstraße mutwillig beschädigt. Bei den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt, sodass insgesamt ein Sachschaden von circa 1.300 Euro entstand. Womöglich hängen die Vorfälle aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zusammen. Wer im relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 0821/323-2310 bei der PI Augsburg Ost.

Innenstadt – Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Samstag (20.02.2021), um 04.30 Uhr, konnte beobachtet werden, wie ein Radfahrer in der Louis-Braille-Straße stürzte. Der Beobachter sprach den Gestürzten an und wies sich als Polizeibeamter aus. Dies veranlasste den 27-Jährigen Radfahrer umgehend zur Flucht. Nachdem die Flucht mit dem Rad vergeblich war, warf der 27-Jährige dieses in ein Gebüsch und rannte gegen einen geparkten Pkw. Bei dem 27-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch und ein unsicherer Gang festgestellt werden. Zudem wurde bei der Personendurchsuchung eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden. Bei dem unkooperativen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen mehreren Delikten verantworten.