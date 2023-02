Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.02.2023

Innenstadt – Einbruch in Wohnanwesen

Am Montag (20.02.2023) kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 23:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Oblatterwallstraße (im Bereich der 30er Hausnummern). Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Notebook und möglicherweise Schmuck entwendet.

Der entstandene Beuteschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht benannt werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Auch der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 0821/323-3810 zu melden.