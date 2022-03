Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.03.2022

Universitätsviertel – Trunkenheitsfahrt

Am heutigen Montag gegen 01:15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Rumplertraße ein Mercedesfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Aufgrund des Promillewertes und der Ausfallerscheinungen bei der Fahrweise untersagten die Polizeibeamten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Hammerschmiede – Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am gestrigen Sonntag gegen 13:15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Mühlhauser Straße. Der 55-jährige Fahrer eines silbernen Smarts fuhr auf der Mühlhauser Straße von der BAB 8 kommend und bog auf dem rechten der beiden Abbiegefahrstreifen nach links ab. Die Fahrerin eines grünen BMWs befuhr zu diesem Zeitpunkt den linken der beiden Abbiegefahrspuren. Sie kam zu weit nach rechts und touchierte den Smart seitlich. Beide PKW-Fahrer sprachen kurz miteinander, dann fuhr die BMW-Fahrerin davon ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Mehrere geparkte PKW beschädigt

In der Nacht von Samstag (19.03.2022) auf Sonntag (20.03.2022) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter fünf in der Armenhausgasse geparkte PKW. Der Geschädigte eines der Fahrzeuge entdeckte den Schaden am Sonntag und informierte die Polizei. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.

Pfersee – PKW-Rücklicht eingetreten

Im Tatzeitraum Samstag (19.03.2022), 15:00 Uhr bis Sonntag (20.03.2022), 10:30 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter das rechte Rücklicht eines in der Chemnitzer Straße geparkten BMW ein. Der Geschädigte hatte seinen PKW auf dem Parkplatz der Sporthalle geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro fest.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.