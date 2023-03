Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.03.2023

Innenstadt – Autofahrer fährt Radfahrer an

Am gestrigen Montagvormittag (20.03.2023) kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem 29-jährigen Autofahrer in der Stadionstraße. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr befuhren Beide die Stadionstraße stadteinwärts. Nach einem Wendemanöver des Autofahrers, gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer in Streit. Nach gegenseitigen Beleidigungen fuhr der Radfahrer auf dem Wertachdamm weiter. Der Autofahrer verfolgte daraufhin den Radfahrer mit seinem Auto und fuhr ihn schließlich an. Der Radfahrer stürzte hierauf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Gegen den Autofahrer wird nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

Universitätsviertel – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Rumplerstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 18-Jährige auf ihrem Kraftrad auf den Pkw eines 24-Jährigen auffuhr, der aufgrund stockenden Verkehrs stehengeblieben war. Dabei wurde die Frau von ihrem Kraftrad geschleudert und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Innenstadt – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag (21.03.2023), gegen 00:20 Uhr, konnten zwei Personen durch eine zivile Streife dabei beobachtet werden, wie sie an der Ecke Forsterstraße/Wolfsgäßchen einen Stromkasten besprühten. Die beiden Personen konnten zunächst flüchten, wurden jedoch kurz darauf von einer Streife festgenommen.

Es handelte sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 und 17 Jahren. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 20-Jährige vor Ort entlassen, der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben.

Die Beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.