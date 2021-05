Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.05.2021

Hochzoll – Betrunken losgefahren

Ein aufmerksamer Kunde eines Getränkemarktes verständigte gestern (20.05.201) gegen 15.50 Uhr die Polizei, weil ihm ein stark alkoholisierter Mann in dem Getränkeladen aufgefallen war, der anschließend in sein Auto stieg und von der Zugspitzstraße wegfuhr. Bei einer Überprüfung an der Halteranschrift konnte der 60-jährige Autofahrer ermittelt werden, auch wenn dieser die Fahrereigenschaft nicht zugeben wollte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er wurde anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der 60-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol angezeigt.







Hochzoll – Verdächtige Handwerker