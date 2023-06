Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.06.2023

Innenstadt – Wohnungsbrand

Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Berliner Allee. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei über den Wohnungsbrand informiert. Wie sich ersten Erkenntnissen zufolge herausstellte, brannte in der Wohnung ein Kühlgerät. Das Feuer griff dann auf nahegelegene Möbel über. In der Wohnung selbst befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Die Berufsfeuerwehr war zum Löschen des Brandes vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

BAB A 8 / AS West / FR München – LKW-Brand

Am heutigen Mittwochmorgen (21.06.2023) geriet ein Lkw auf der A 8 in Brand. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 03.00 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle (AS) West und AS Ost unterwegs, als er von einem anderen Lkw-Fahrer darauf aufmerksam gemacht wurde, dass etwas an seinem Lkw nicht stimmt. Beim Anhalten brannte der Lkw bereits auf der Beifahrerseite und stand letztlich vollständig in Brand. Die Berufsfeuerwehr Augsburg war zur Löschung des Brandes vor Ort. Der Lkw war ersten Erkenntnissen zufolge u.a. mit Akkus beladen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Autobahn musste aufgrund des Brandes in Fahrtrichtung München für etwa 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Aktuell sind der mittlere und der linke Fahrstreifen bereits wieder für den Verkehr freigegeben. Aufgrund von Reinigungsarbeiten dauert die Sperrung des rechten Fahrstreifens noch an.

Göggingen – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) war ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad alkoholisiert unterwegs.

Gegen 05.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen betrunkenen Fahrradfahrer ein, der die gesamte Fahrbahnbreite befährt und mehrere rote Ampeln missachtet haben soll. Vor Ort traf die Streife den 22-Jährigen im Grünstreifen neben seinem Fahrrad liegend an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Da der Mann orientierungslos war, nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam und er konnte im Polizeiarrest ausschlafen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen.