Innenstadt – Brandstiftung – Zeugen gesucht

Im Polizeibericht vom 17.06.2024 berichteten wir folgendes:

Innenstadt – Am Samstagmorgen (15.06.2024) kam es zum Brand eines Wohnwagens in der Riedingerstraße. Das Feuer ging auf ein Haus über.

Gegen 07.00 Uhr wurde der Brand bei der Polizei mitgeteilt. Der Wohnwagen stand bereits in Vollbrand und das Feuer war bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Ab hier neu:

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Augsburg / Friedberg – Unfallflucht an unklarer Örtlichkeit

Am gestrigen Donnerstag (20.06.2024), zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr, war eine 64-jährige Autofahrerin mit ihrem blauen Opel im Stadtgebiet Augsburg und Friedberg unterwegs. Sie parkte an verschiedenen Örtlichkeiten.

Später stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter ihren Opel im Heckbereich touchierte und anschließend flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Bärenkeller – Am Mittwoch (19.06.2024) zwischen 07.30 Uhr und 18.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen Honda im Frontbereich in der Wertinger Straße.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Oberhausen – Am Donnerstag (20.06.2024) zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel in der Drentwettstraße.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Göggingen – Am Dienstag (18.06.2024), zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Ford in der Carl-Zeiss-Straße an der linken Fahrzeugseite.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Autos beschädigt

Bärenkeller – Im Zeitraum von Mittwoch (19.06.2024), 02.00 Uhr bis Donnerstag (20.06.2024) 09.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen VW im Kiebitzweg.

Der unbekannte Täter beschädigte unter anderem das hintere Licht des geparkten VW und beschmierte einen Türgriff mit Schmiermittel. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (19.06.2024), 17.00 Uhr bis Donnerstag (20.06.2024) 06.15 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines braunen Opels in der Zenettistraße ein.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Kriegshaber – Versuchter Einbruch – Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (19.06.2024) 19.15 Uhr und Donnerstag (20.06.2024) 07.10 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Arztpraxis am Kurzes Geländ einzudringen. Ein Eindringen gelang ihm jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 0821/323 – 3350 entgegengenommen.

Hammerschmiede – Streit mit Körperverletzung

Am Donnerstag (20.06.2024) kam es in der Neuburger Straße zu einem Streit unter Jugendlichen, in dessen Folge ein 14-Jähriger angegriffen und verletzt wurde.

Gegen 19.30 Uhr trafen sich mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort kam es zwischen den Jugendlichen zu einem Streit. Ein 14-Jähriger wurde dabei körperlich angegriffen.

Der leicht verletzte Jugendliche erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lechhausen – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (20.06.2024) gegen 16.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Blücherstraße beim Einparken einen geparkten Audi und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Das beschädigte Auto war auf einem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes abgestellt. Er wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Verhütete Trunkenheitsfahrt

Am Freitag (21.06.2024) gegen 00.30 Uhr kontrollierte die Polizei eine alkoholisierte Person in ihrem Fahrzeug und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei kontrollierte in der Haspingerstraße eine Person in einem abgestellten Auto. Die Person war deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Die Polizei belehrte daraufhin die Person und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Haunstetten – Entwendetes Kraftrad sichergestellt

In der Nacht von Donnerstag (20.06.2024) auf Freitag (21.06.2024) entwendeten offenbar zwei Minderjährige und ein Jugendlicher zusammen ein Kraftrad. Die Polizei nahm die drei Personen im Rahmen einer Fahndung fest.

Die Polizeistreife stellte gegen 19.30 Uhr in der Weddigenstraße ein Kraftrad fest, welches einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Daraufhin flüchtete die unbekannte Person auf dem Kraftrad. Die Polizei konnte kurze Zeit später zwei Minderjährige und einen Jugendlichen mit dem Kraftrad im Rahmen einer Fahndung feststellen.

Die Polizei ermittelte, dass es sich um ein entwendetes Kraftrad handelte. Bei der Kontrolle der Personen konnte weiterhin ein Fahrrad sichergestellt werden, welches eventuell ebenfalls entwendet wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die genauen Besitzverhältnisse des aufgefundenen Rades werden aktuell.

Haunstetten – Sachbeschädigung an Auto – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag (17.06.2024) 16.00 Uhr bis Donnerstag (20.06.2024) 12.30 Uhr zerkratze ein bislang unbekannter Täter in der Grillparzerstraße einen geparkten Opel an der rechten, hinteren Türe. Der Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Summe.

Die Polizei Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und erbittet Hinweise unter der 0821/323-2710.