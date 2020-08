Firnhaberau – Auto beschädigt

In der Nacht vom 19./20.08.2020 (Mi./Do.) wurde ein in der St.-Lukas-Straße (im Bereich der 20er Hausnummern) geparkter roter Opel Corsa an der Beifahrerseite und am rechten vorderen Kotflügel offenbar mutwillig zerkratzt. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.