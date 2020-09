Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.09.2020

Oberhausen/Innenstadt – Handtaschenraub – Zeugen gesucht

Am 20.09.2020 gegen 23:00 Uhr wurde eine 35-Jährige in der Dieselstraße/Austraße ihrer Handtasche beraubt. Die Frau war von der Haltestelle Bärenwirt auf der Dieselstraße stadteinwärts gelaufen. Ihr fiel ein Mann auf, der ihr folgte. Nach Passieren der Wertachbrücke, bog sie in die Austraße ab, um den Mann abzuschütteln. Dieser setzte ihr nach und riss ihr mit Gewalt die Handtasche von der Schulter. Der Täter flüchtete weiter in die Austraße. Die Frau blieb körperlich unverletzt.Der Täter soll 25 Jahre alt, ca. 175 groß und schlank sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.