Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.09.2021

Am Sonntagabend (19.09.2021), zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr, wurde ein blauer Pkw Opel Corsa angefahren. Das Fahrzeug parkte auf dem Kundenparkplatz eines Schnellrestaurants in der Edisonstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro in Form von Kratzern an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.

Lechhausen – Am Montag (20.09.2021), um 18.40 Uhr, befuhr ein Linienbus der Augsburger Verkehrsbetriebe den Sonderfahrstreifen für Bus und Bahn in der Lechhauser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit fuhr ein schwarzer Pkw BMW in gleicher Fahrtrichtung rechts neben dem Bus. Auf Höhe der Lützowstraße bog der Pkw unvermittelt vor dem Bus ab, obwohl das Abbiegen an dieser Stelle verboten war. Der Fahrer des Busses musste eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch eine 51-jährige Passagierin stürzte. Diese erlitt leichte Verletzungen am Rücken sowie an der linken Hand. Zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Pkw entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin zu erkennen gab.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.

Hochzoll – Am Montag (20.09.2021), zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein geparkter, roter Pkw Volvo in der Eibseestraße angefahren. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, indem die Fahrertür sowie die Karosserie vorne rechts stark eingedrückt bzw. verkratzt wurden. Die Polizei vermutet als unfallverursachendes Fahrzeug einen Lkw mit Anhänger.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.