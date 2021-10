Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2021

Kriegshaber – Unbekannter Mann belästigt 16-Jährige

Am Mittwochmorgen (20.10.2021), gegen 7.40 Uhr, belästigte ein unbekannter Mann eine 16-Jährige in der Ulmer Straße (Höhe 160er Hausnummern). Er sprach das Mädchen unvermittelt an. Als diese auf das aufgezwungene Gespräch nicht einging und weggehen wollte, versuchte der Unbekannte, die 16-Jährige am Arm zu sich zu ziehen, wobei die Jugendliche Schmerzen verspürte. Letztlich gelang es ihr zu gehen. Am Abend desselben Tages erstattete die 16-Jährige mit ihren Eltern Anzeige bei der Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung sowie Nötigung einleitete.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 – 60 Jahre alt, ca. 180cm groß und mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte einen dunklen Vollbart mit grauen Stellen. Er trug eine Jeans, einen hellgrauen Pullover mit einer schwarzen Weste sowie eine dunkelgraue Schildmütze. Er wirkte alkoholisiert und führte ein Fahrrad bei sich.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

Hochfeld – Angetrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am frühen Donnerstagmorgen (21.10.2021), um 01.40 Uhr, wurde ein 43-Jähriger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit seinem Pkw Mercedes in der Von-Parseval-Straße überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Zudem nahm die Streifenbesatzung deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille, weshalb eine anschließende Blutentnahme angeordnet wurde. Letztlich musste der 43-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein verantworten.