Innenstadt -Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Mittwoch (19.10.2022) 13:45 Uhr und Donnerstag (20.10.2022)

16:30 Uhr wurde ein in der Friedrich-Chur-Straße 7 abgestellter Pkw beschädigt. Der

Opel Astra wurde durch eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand an

allen Seiten verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten sich bei der PI

Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

Lechhausen – Dieseldiebstahl

In der Nacht von Mittwoch (19.10.2022) 18:45 Uhr auf Donnerstag

(20.10.2022) 09:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person aus einem in der

Stätzlinger Straße / Ecke Terlaner Straße abgestellten Lkw circa 400 Liter Diesel

entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Wer in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich bei der

PI Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

REGIONAL REPORT

Unfallflucht auf der A8 Dasing/ Fahrtrichtung Stuttgart

Am Donnerstag (20.10.2022) gegen 13:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der A8. Ein 38-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer von der rechten auf die mittlere Spur wechselte und den 38-Jährigen hierbei übersah. Der 38-jährige Mercedes-Fahrer versuchte dem Lkw auszuweichen indem er auf die linke Spur wechselte und stieß hierbei mit dem BMW einer 29-Jährigen zusammen, welche sich auf dieser Spur befand. Der Lkw-Fahrer blieb kurzfristig auf dem Standstreifen stehen, entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 24.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-

1910 zu melden.

Betrunken unterwegs

Deiningen – Gegen Mitternacht wurde ein 33-jähriger Kleinkraftradfahrer Am

Sportpark einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nicht nur

Alkoholgeruch fest, sondern auch, dass das Kleinkraftrad mit einem Kennzeichen

versehen war, welches für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Bei dem Mann

wurde ein Alkoholwert in Höhe von 1,7 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde

sofort unterbunden und es wurden die Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

aufgenommen.

Dillingen – Am 20.10.2022 gegen 20.00 Uhr wurde bei Steinheim ein 36-jähriger Pkw-

Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch

fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1.1 Promille. Der 36-Jährige musste

sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein

sichergestellt, eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt folgt.

Bonstetten – Am 21.10.2022 wurde ein Fahrzeugführer um 00:25 Uhr zur allgemeinen

Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen

werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 1,4 Promille. Der Führerschein

wurde sichergestellt.

Wertingen – Diebstahl von Elektronik aus Traktoren

In der Nacht vom 19.10.2022, 17.30 Uhr auf den 20.10.2022, 09.30 Uhr

wurden von zwei John Deere Traktoren, die auf einem Feldweg an einem

landwirtschaftlichen Anwesen an der Zusmarshauser Straße abgestellt waren, zwei

GPS-Receiver, sowie elektronische Bedienteile für Sämaschinen und

Güllefassrechner entwendet. Die Diebe verschafften sich hierzu widerrechtlich Zutritt

zu den abgeschlossenen Fahrgastzellen. Der Gesamtwert der entwendeten

Gegenstände wird mit ca. 21.260 Euro beziffert.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Tel. 08272/9951-0 um Zeugenhinweis

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.