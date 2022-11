Pkw Aufbrüche

Pfersee – In der Zeit von Freitag (18.11.2022) ab 15:00 Uhr auf Sonntag (20.11.2022) 11:00 Uhr wurde ein Pkw in der Droste-Hülshoff-Straße, auf Höhe Hausnummer 4, aufgebrochen. Aus dem Kleintransporter der Marke Opel wurden durch eine bislang unbekannte Person mehrere Werkzeuge entwendet.

Der Diebstahlsschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.

Universitätsviertel – In der Zeit von Samstag (19.11.2022) 23:30 Uhr auf Sonntag (20.11.2022) 13:30 Uhr wurde ein in der Josef-Priller-Straße, Höhe Hausnummer 25, abgestellter Pkw aufgebrochen. Auch in diesem Fall entwendete eine unbekannte Person mehrere Werkzeuge aus dem Pkw Renault.

Der Diebstahlsschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Lechhausen – Unfallflucht

Am Donnerstag (17.11.2022) wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein in der Tatrastraße, Höhe Hausnummer 22, abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den am Straßenrand abgestellten Pkw Audi an der hinteren Stoßstange. Im Nachgang entfernte sich der Unfallverursacher ohne den Unfall der Polizei zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.