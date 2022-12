Königsbrunn – Betrunkener Autofahrer

Ein aufmerksamer 25-jähriger Zeuge beobachtete am Mittwoch um 03.00 Uhr einen 50-jährigen Mann, der in der Bgm.-Wohlfahrt-Straße sichtlich angetrunken in ein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Der Zeuge folgte dem Mann in seinem eigenen Auto, alarmierte die Polizei Bobingen und gab der Streife telefonisch ständig seinen Standort durch. Auf der B17 konnte der Autofahrer schließlich kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. In der Uniklinik wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige folgt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.