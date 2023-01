Innenstadt – Nach Diebstahl gefasst

Am Freitag (20.01.2023) gegen 20.45 Uhr hielt sich ein 44-Jähriger mit

seinen Freunden an einer Haltestelle in der Rosenaustraße auf. Der 44-Jährige hatte

einen Rucksack bei sich, diesen er am Boden abstellte. Im weiteren Verlauf näherte

sich ein 28-Jähriger der Gruppe, er war der Gruppe flüchtig bekannt. Der 28-Jährige

ging auf den 44-Jährigen zu und nahm den Rucksack an sich. Anschließend flüchtete

der 28-Jährige. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 28-

Jährige im Bereich des Hauptbahnhofs festgestellt werden. Der 28-Jährige hat nun mit

strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Haunstetten-Siebenbrunn – Fahrzeugkauf endet mit Kopfnuss

Aus einer Anzeige erwarb ein 20-Jähriger von einem 23-

Jährigen ein Fahrzeug. Da der 20-Jährige, trotz mehrfachem Kontaktieren, noch keine

Papiere zu seinem neu erworbenen Fahrzeug besaß, beschloss er beim 23-Jährigen

am Samstag (21.01.2023) gegen 19.00 Uhr vorbeizuschauen. Nachdem der 20-

Jährige an der Wohnungstür klingelte, öffnete der 23-Jährige die Tür und verpasste

dem 20-Jährigen eine Kopfnuss. Der 20-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die

Papiere bekam er nicht. Der 23-Jährige wird nun wegen Körperverletzung angezeigt.

0145 – Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (21.01.2023) gegen 03.00 Uhr wurde ein 30-

jähriger Pkw-Fahrer an der Pilgerhausstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen. Während der Kontrolle wurde bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch

festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Die Fahrt war daher für den 30-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen

Antonsviertel -Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag (21.01.2023) gegen 03.30 Uhr wurde bei einem 18-

jährigen E-Scooter-Fahrer an der Eichleitnerstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle

durchgeführt. Hierbei wurde beim 18-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein

freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Die Fahrt war daher

für den 18-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach

dem Straßenverkehrsgesetz.

REGIONAL REPORT

Adelsried – Unfall mit Kleintransporter

Am Freitag (20.01.2023) gegen 10.20 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit

seinem Kleintransporter die Staatsstraße 2032 von Welden Richtung Adelsried. Kurz

vor dem Kreisverkehr, welcher Zubringer zur BAB A 8 Richtung Stuttgart ist, verlor der

Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die

Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrbahn,

prallte gegen die Leitplanke, touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 68-

jährigen Mannes und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite um. Dabei kam

der Transporter so unglücklich zu liegen, dass er die komplette Fahrbahnbreite der

Staatsstraße in beide Richtungen blockierte. Die Staatstraße konnte erst nach

Bergung des Fahrzeugs durch ein verständigtes Abschleppunternehmen nach ca. 1 ½

Stunden wieder frei befahren werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein

geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Personen wurden

glücklicherweise nicht verletzt.

Meitingen – Brandfall ohne Personenschaden

Am Freitag (20.01.2023) gegen 19.47 Uhr bemerkte ein Ortsansässiger

nach seinem Einkauf in Herbertshofen, dass sein Pkw zu brennen begann. Wie die

freiwillige Feuerwehr nach der Löschaktion feststellte, wurde der Brand vermutlich

durch einen technischen Defekt des Steuergerätes im Motorraum ausgelöst. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Donauwörth – Unfallflucht vereitelt

Ein 58-jähriger Donauwörther wollte am gestrigen Samstag

(21.01.2023) gegen 16.00 Uhr vom Kauflandparkplatz nach rechts auf den Neurieder

Weg einbiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und fuhr somit rechts auf den Gehweg.

Dabei kollidierte er mit einem „Vorfahrt Achten“ – Verkehrszeichen. Dieses wurde durch

den Aufprall aus der Verankerung gerissen und noch einige Meter vom Fahrzeug

mitgeschleift. Ein aufmerksamer Polizeibeamter in Freizeit beobachtete das Ganze

und konnte verhindern, dass sich der 58-Jährige vom Unfallort entfernt ohne sich um

den Schaden zu kümmern, indem er die Polizei Donauwörth verständigte. Am Pkw des

Donauwörthers entstand ein leichter Frontschaden.

