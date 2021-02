Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.02.2021

Innenstadt – Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Am 21.02.2021, um 13.30 Uhr, fiel ein aggressiver und alkoholisierter Radfahrer am Leonhardsberg auf. Die Beamten konnten beim Eintreffen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 37-jährigen Radfahrer über 3 Promille. Der uneinsichtige Radfahrer beleidigte die eingesetzten Beamten und widersetzte sich leicht. Letztendlich konnte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Alkoholisierung und Aggressivität, wurde der 37-Jährige in Gewahrsam genommen.

Den Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Unfallfluchten

In der Zeit vom 19.02.2021, 13.00 Uhr, bis zum 20.02.2021, 14.00 Uhr, wurde ein in der Von-Richthofen-Straße (Bereich der 20er-Hausnummern) geparkter weißer VW durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Am VW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird mit 250 Euro beziffert.

Hinweise zur Unfallflucht werden durch die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 erbeten.

Göggingen – Am vergangenen Samstag (20.02.2021), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr, war der graue Ford eines Augsburgers auf dem Parkplatz der Marktkauf-Filiale in der Bergiusstraße 1 geparkt. Vermutlich beim Ausparken wurde der Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf 800 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.