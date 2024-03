Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.03.2024

Sachbeschädigungen in Lechhausen

In der Zeit von Mittwoch (20.03.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (21.03.2024), 08.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Skoda in der Königsberger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

In der Zeit von Mittwoch (20.03.2024), 17.00 Uhr bis Donnerstag (21.03.2024), 07.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Sichtschutzglas auf einem Balkon in der Blücherstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In der Zeit von Mittwoch (20.03.2024), 21.30 Uhr bis Donnerstag (21.03.2024), 07.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Außenspiegel eines Renaults in der Bozener Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Bärenkeller – Auf dem Holzweg

Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) war ein 32-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Holzweg unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann. Hierbei gab der Mann, dass sich sein Führerschein in seinem Geldbeutel befindet, der wiederrum in der Wohnung ist, zu der er seinen Schlüssel vergessen habe. Er bot den Beamten an ein Foto seines Führerscheins vorzuzeigen.

Die Beamten erkannten auf dem Foto des Führerscheins Fälschungsmerkmale. Wie sich im Laufe der weiteren Abklärungen herausstellte wurde der Mann bereits im Februar von Beamten kontrolliert, die damals den gefälschten Führerschein sicherstellten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 32-Jährigen.

Kriegshaber – Roller entwendet

In der Zeit von Mittwoch (20.03.2024), 21.00 Uhr bis Donnerstag (21.03.2024), 09.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Roller in der Carl-Schurz-Straße.

Ein 57-Jähriger Mann bemerkte das Fehlen seines Rollers und stellte diesen stark beschädigt bei der Suche im Nahbereich auf der Weltwiese fest. Auch ein weiterer Roller befand sich dort. Die bislang unbekannten Täter hatten die beiden Roller beschädigt und Gegenstände von den Rollern entwendet. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Stadtbergen – Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Augsburger Straße.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr in Richtung Augsburg ein. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten BMWs bremste vor ihr offenbar unvermittelt stark ab. Die 52-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Ein hinter ihr befindlicher 30-jähriger Autofahrer jedoch nicht und fuhr der 52-Jährigen auf. Die bislang unbekannte Autofahrerin entfernte sich daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Innenstadt – Sachbeschädigung

Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer in der Friedrich-List-Straße mit einem Graffiti. Die genaue Schadenshöhe muss derzeit noch abgeklärt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.