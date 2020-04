Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2020

Lechhausen –Selbstverschuldeter Radunfall mit Folgen

Eine 37-jährige Radfahrerin befuhr verbotswidrig den linksseitigen

Gehweg der Schillstraße in entgegengesetzter Richtung. Als sie auf Höhe der

Hausnummer 14 vom Gehweg auf die Straße fahren wollte, blieb sie mit dem Lenker

an einem Verkehrsschild auf dem Gehweg hängen, stürzte auf die Straße und

verletzte sich dabei leicht. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die Radlerin

anschließend mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur ins Friedberger

Krankenhaus, wo auch gleich eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt wurde:

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten nämlich leichten Alkoholgeruch wahr,

außerdem zeigte die 37-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen, wirkte zum

Teil wie weggetreten, schläfrig und reagierte nur langsam und mit verwaschener

Aussprache auf Fragen.

Mehrere Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum vom 12. – 19.04.2020 wurde ein in der Kulturstraße

(Höhe Hausnummer 5) geparkter roter Peugeot von einem Unbekannten angefahren.

Das Auto wurde dabei überwiegend im Frontbereich (massiver Streifschaden)

beschädigt, wobei diese Beschädigungen in Höhe von etwa 2.000 Euro

möglicherweise von einem größeren Fahrzeug verursacht worden sein könnten.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen 1 – Am Montag (20.04.2020) zwischen 06.00 und 16.15 Uhr wurde ein

in der Äußeren Uferstraße (Höhe Hausnummer 49 bei einer dortigen Gaststätte)

geparkter weißer Citroen an der linken Fahrzeugseite angefahren. Hierbei wurde

insbesondere der Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft

sich auf mehrere hundert Euro.

Oberhausen 2 – Im Zeitraum vom 19. – 21.04.2020 wurde ein in der Sallingerstraße

(Höhe Hausnummer 2) abgestellter weißer Mercedes angefahren. An der ganzen

linken Seite waren langgezogene Kratzer, sowie schwarzer Kunststoffabrieb

vorhanden. Der Schaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Oberhausen 3 – Offenbar in der Nacht vom 20./21.04.2020 (Mo./Di.) wurde ein in

der Eichlerstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkter weißer Opel an der Beifahrertüre

eingedellt, wobei Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

Hinweise zu den Oberhauser Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

REGIONAL REPORT

Todtenweis/Sand – Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein 58-jähriger

Motorradfahrer gestern Nachmittag gegen 15.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Der

Mann war auf der Kreisstraße AIC 8 von Sand in Richtung Langweid gefahren,

als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad verlor und nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Er kam im angrenzenden Feld zu Fall und verletzte

sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Aichach/Ecknach -Vorfahrtsverletzung wegen tiefstehender Sonne

Ein 43-jähriger Audi-Fahrer übersah gestern Abend gegen 17.00 Uhr den Pkw eines 59-jährigen Mannes, da er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Der Verursacher war auf der Peter-und-Paul-Straße gefahren und wollte die Industriestraße an der Kreuzung überqueren. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Mann, der sich dabei genauso leicht verletzte wie dessen als Beifahrerin im Fahrzeug befindliche 55-jährige Ehefrau. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro.

Gersthofen -Unbekannter schlitzt Dach eines Cabrios auf

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlitzte der Täter das Verdeck an einem geparkten Pkw in der Henleinstr. auf und bog es nach hinten. Danach stahl der Unbekannte aus dem Innenraum eine Brille, verschiedene Kabel und Fahrzeugteile. Den Diebstahlschaden gab der 41-jährige Geschädigte mit ca. 700,- € an. Am Verdeck entstand ein Schaden von ca. 1.000,- €.

Holzhausen -Grünstreifen fängt Feuer

Gestern geriet gegen 14.45 Uhr ein Grünstreifen an der Staatsstr. 2036 zwischen Holzhausen und Peterhof in Brand. Auf einer Länge von ca. 5 m brannte das Gras zwischen der Fahrbahn und dem Radweg. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache des Feuers ließ sich nicht mehr feststellen. Schaden entstand nicht.

Kissing -Diebstahl eines Fahrrades

Am Dienstag, den 21.04.20, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde ein in der Bahnhofsallee abgestelltes Fahrrad durch einen unbekannten Täter entwendet. Das rote Fahrrad der Marke Felt, SIX 80 stand abgesperrt im Bereich eines Verbrauchermarktes. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Kissing – Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 21.04.20, gegen 13:15 Uhr, fuhr in der Grünzweigstraße eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf einen 40-Jährigen Pkw Fahrer auf. Der Pkw der 78-jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Diedorf-Unfallflucht

Im Unfallzeitraum zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr am gestrigen Nachmittag ist ein in der Gewerbestraße in Diedorf geparkter Pkw VW Tiguan von Unbekannt angefahren worden. Es wurde u.a. der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Rain -Zusammenstoß zweier Pkw



Am 21.04.2020, gegen 15.15 Uhr kam es zum Zusammenstoß von zwei Pkw

auf der Staatsstraße 2027 an der Anschlussstelle zum Südring. Ein 19-jähriger Pkw-

Fahrer aus dem nördlichen Landkreis Augsburg befuhr die Staatsstraße von

Staudheim kommend in Richtung Rain. Er wollte nach links auf die Zufahrtsschleife

zum Südring abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden

geradeausfahrenden Pkw (aus dem Lechgebiet). Die beiden Fahrzeuge prallten mit

ihren jeweiligen linken Fahrzeugecken zusammen. Glücklicherweise wurde keiner der

beiden Fahrer verletzt, die beiden Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der jeweilige Schaden liegt bei ca. 5000 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.