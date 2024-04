Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.04.2024

Haunstetten – Streit zwischen zwei Autofahrern – Zeugen gesucht

Am Samstag (20.04.2024) gegen 16.30 Uhr kam es in der Olympiastaße (auf Höhe der 10er Hausnummern) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Einer der beteiligten Autofahrer ist der Polizei bislang nicht bekannt.

Ein Zeuge hat die Auseinandersetzung gefilmt und der Polizei gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Fiat-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Vor Ort hupte der unbekannte Autofahrer, woraufhin der 46-Jährige anhielt und zum Fahrzeug des Unbekannten ging. Der Unbekannte stieg ebenfalls aus. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der 46-Jährige dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer stiegen wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren davon.

Die Polizei konnte den 46-jährigen Fiat-Fahrer ermitteln. Die Ermittlungen zum unbekannten Beteiligten dauern noch an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

Roller entwendet

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (20.04.2024), 16.00 Uhr bis Sonntag (21.04.2024), 11.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Roller in der Lützowstraße. Der Roller war in genanntem Zeitraum auf einem Fahrradstellplatz abgestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kreigshaber – Am gestrigen Sonntag (21.04.2024) zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller in der Sommerstraße. Der Roller war im genannten Zeitraum in einem Innenhof geparkt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (20.04.2024) kam es im Zeitraum von 03.30 Uhr bis 10.00 Uhr in der Dr.-Otto-Meyer-Straße zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Mercedes, der in einem Innenhof geparkt war. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schade zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochfeld – Im Zeitraum von Samstag (20.04.2024), 10.30 Uhr bis Sonntag (21.04.2024), 15.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Firnhaberstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Straßenrand geparkten Daimler in der Firnhaberstraße und entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Universitätsviertel – Wohnmobil beschmiert

Im Zeitraum von Samstag (20.04.2024), 21.00 Uhr bis Sonntag (21.04.2024), 09.15 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil in der Professor-Messerschmitt-Straße.

Am Samstagabend stellte ein 61-Jähriger sein Wohnmobil der Professor-Messerschmitt-Straße am Fahrbahnrand ab. Als er am Sonntagmorgen zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Sachbeschädigungen an Autos

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (19.04.2024) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr einen Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Neuburger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hammerschmiede – Am vergangenen Freitagnachmittag (19.04.2024) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen VW im Feuerdornweg.

Gegen 14.45 Uhr parkte eine 19-Jährige ihren VW im Feuerdornweg. Als sie gegen 18.00 Uhr zu ihrem VW zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.