Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.05.2023

Pfersee – Toilettenhäuschen beschädigt

Im Zeitraum von Samstag (21.05.2023), 12.00 Uhr bis Sonntag, 09.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Toilettenhäuschen am Westfriedhof. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Firnhaberau – Einbruch in Lagerhaus

Im Zeitraum von Mittwoch (17.05.2023), 16.30 Uhr bis Freitag (19.05.2023), 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Lagerhaus in der Gersthofer Straße ein und entwendeten diverse Gegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Oberhausen – Körperverletzung nach Rotlichtverstoß

Am gestrigen Sonntag (21.05.2023) verletzte ein bislang unbekannter Täter eine 24-Jährige in der Drentwettstraße und entfernte sich anschließend.

Gegen 19.00 Uhr überquerte die 24-Jährige aus Unachtsamkeit eine rote Ampel. Ein bislang unbekannter Autofahrer war darüber derart erbost, dass er auf die Frau losging und ihr ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr er mit seinem Pkw davon. Passanten verständigten die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den bislang Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Spickel – Versuchter Einbruch

Am vergangenen Samstag (20.05.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter erfolglos in ein Einfamilienhaus in der Carron-du-Val-Straße einzudringen.

Gegen 21.45 Uhr bemerkten Bewohner Geräusche und einen bislang Unbekannten auf dem Grundstück und verständigten die Polizei. Der Unbekannte flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei über das angrenzende Grundstück. Im Rahmen der Fahndung wurde auch eine Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Kriegshaber – Autofahrer mit über drei Promille

Am gestrigen Sonntag (21.05.2023) war ein 27-Jähriger Audi-Fahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle und stellten Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Den Führerschein und auch den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den exakten Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 27-Jährigen.

Innenstadt – Diebstahl aus Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag (18.05.2023), 23.45 Uhr auf Freitag, 09.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Toilettenfenster in eine Gaststätte in der Ulmer Straße ein. Sie entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.