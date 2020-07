Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.07.2020

Proviantbachviertel – Junge Zündler gesucht

Gestern (21.07.2020) kurz vor 13.00 Uhr konnte eine Passantin zwei Jungen beobachten, wie diese gerade von einem unbewohnten Grundstück in der Proviantbachstraße (im Bereich der 30er Hausnummern) aus einer Abbruchhütte (ehemals betonierte Garage mit Holzdach) kamen, aus der Rauchschwaden aufstiegen. Als die Frau die Beiden ansprach, flüchteten sie in Richtung Reichenberger Straße vorbei an den dortigen Geschäften. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand noch in der Entstehungsphase gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf andere Gebäude erst gar nicht in Betracht kam, bzw. möglich gewesen wäre. Inwieweit überhaupt ein Schaden an dem Brandobjekt angesetzt werden kann, wird derzeit noch abgeklärt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Gesucht werden nun die beiden mutmaßlichen Brandstifter, von denen nur bekannt ist, dass sie ungefähr 10 bis 13 Jahre alt und etwa 150 bis 160 cm groß sind. Beide waren mit kurzen Hosen (braun bzw. beige) bekleidet. Auffälligstes Merkmal dürfte allerdings sein, dass beide stark nach Rauch gerochen haben dürften.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.