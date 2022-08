Lechhausen – Unklarer Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen (21.08.22), gegen 05:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wallnerstraße. Der Fahrer eines Peugeot befuhr diese in Richtung Paul-Reusch-Straße, als er mit einem Reifen der Fahrerseite den Randstein touchierte. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Peugeot und blieb auf dem Dach liegen.

Durch die Polizeistreife konnten vor Ort ein 29-Jähriger und zwei Mitteiler angetroffen werden, die den Aufprall gehört hatten. Der 29-Jährige gab an, er sei lediglich Beifahrer des Peugeot gewesen, ein Freund habe den Unfall verursacht und sei anschließend geflüchtet. Die Angaben des Mannes erschienen jedoch äußerst fraglich, weshalb der Pkw zur Spurensicherung sichergestellt wurde.

Der 29-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt, anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weitere polizeiliche Ermittlungen folgen.

Innenstadt – Handtaschendiebstahl mit Fluchtversuch

Am Sonntag, 21.08.22, gegen 15:10 Uhr, befand sich eine 85-Jährige in der Straßenbahnlinie 3 in stadtauswärtiger Richtung. Ihre Handtasche stand dabei neben ihr, ihre Hand lag dabei auf der Tasche.

Ein 27-Jähriger nahm an der Haltestelle „Luitpoldbrücke“ die Handtasche ohne Gewaltanwendung an sich und floh aus der Straßenbahn. Mehrere Zeugen konnten den Diebstahl beobachten und verfolgten den 27-jährigen Beschuldigten. Dieser nahm den Geldbeutel der 85-Jährigen aus der Tasche, behielt diesen und warf die Tasche weg. Anschließend sprang er in den dortigen Kanal und schwamm zur anderen Seite. Da dort jedoch bereits ein weiterer Zeuge wartete, schwamm er wieder zurück und konnte dort durch mehrere Personen bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden.

Das entwendete Bargeld konnte bei der anschließenden Durchsuchung aufgefunden werden und wurde an die geschädigte 85-Jährige zusammen mit ihrer Handtasche wieder ausgehändigt. Der 27-Jährige wurde angezeigt.

Hochzoll – Altöl in Elektroschrott-Container geworfen

Am Sonntag meldeten Passanten gegen 13:15 Uhr, dass aus einem Elektroschrott-Container in der Oberländer Straße Öl austritt und über den Fußweg läuft.

Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich ein 5 Liter Plastikkanister mit Altöl in den Container geworfen wurde, der nun beschädigt war und das Öl austrat.

Die Feuerwehr wurde verständigt, um das Öl abzubinden und zu entsorgen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

Hochzoll – Umzugskarton mit Verkaufsware entwendet

Am Samstag (20.08.22), zwischen 17:00 und 17:20 Uhr, wurde ein Umzugskarton aus einem Hof in der Säulingstraße, Höhe der Hausnummer 32, entwendet. In diesem Karton befanden sich Decken und Kissen, die für den Verkauf bestimmt waren. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Umzugskarton mit Verkaufsware entwendet

Am Sonntagabend, gegen 19:20 Uhr, traf ein 51-Jähriger am Königsplatz auf eine Gruppe Personen, die sich auf dem Weg nach Hause befand. Aus unbekanntem Grund rief er diesen nach sie sollten stehen bleiben und bedrohte sie. Auch Beleidigungen fielen in Richtung einer 21-Jährigen.

Bereits vorher war der 51-Jährige aufgefallen, da er willkürlich andere Passanten angebrüllt hatte.

Durch die Polizeistreife wurde der Mann angetroffen und aufgrund seines aggressiven Auftretens gefesselt. Durch die Beamten wurde er anschließend eindringlich belehrt. Da er sich daraufhin sichtlich kleinlaut verhielt und beruhigt hatte, wurde er nach Hause geschickt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Inningen – Im Zeitraum zwischen dem 10.08.22 und 20.08.22, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus im Bienenweg. Dort wurden verschiedene Kommoden durchwühlt.

Ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch der dieser ist, muss noch geklärt werden.

Ein Zeuge hatte am 12.08.22 einen dunklen Pkw mit weißem Aufkleber bemerkt, dessen Fahrer am Nachbarhaus geklingelt hatte und die Örtlichkeit anschließend wieder verließ.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der der Tel. 0821/323-3810 zu melden.



Stadtbergen – In der Zeit vom 03.08.2022, 13:00 Uhr, bis zum 21.08.2022, 19:00 Uhr, war es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) gekommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und verursachten hier Sach- und Beuteschaden. Die genaue Höhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Kriegshaber – In der Zeit vom 19.08.2022, 13:00 Uhr, bis zum 21.08.2022, 08:15 Uhr, war es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Jane-Addams-Straße (Bereich der 30er-Hausnummern) gekommen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und verursachten Sach- und Beuteschaden. Die genaue Höhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Oberhausen – Am 13.08.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Gaststätte in der Neuhäuserstraße. Ein Eindringen der bislang unbekannten Täter in den Gast- und Kellerraum scheiterte, bei einem Lagerraum hatten sie jedoch Erfolg. Hier wurden mehrere Gegenstände entwendet, der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Ein Zeuge teilte dem Geschädigten mit, dass er den Vorfall beobachten konnte, er ging jedoch davon aus, dass es sich hierbei um berechtigte Personen handelte und rief deshalb keine Polizei.



Haunstetten – In der Zeit vom 19.08.2022, 21:00 Uhr, bis zum 20.08.2022, 11:30 Uhr, war es zum Einbruch in ein Jugendtreff in der Hofackerstraße (Bereich der 10er-Hausnummern) gekommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und verursachten Sach- und Beuteschaden. Die genaue Höhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.