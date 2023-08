Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.08.2023

Pfersee – Bedrohung mit Messer

Am gestrigen Montag (21.08.2023) bedrohte ein 24-Jähriger einen 48-Jährigen in der Jakobine-Lauber-Straße. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 21.30 Uhr gerieten die beiden Männer in Streit, woraufhin der 24-Jährige den 48-Järhigen offenbar mit einem Messer bedrohte. Der 48-Jährige konnte das Haus unverletzt verlassen und den Notruf verständigen. Die eintreffende Streife stellte den 24-Jährigen wenig später an der Tatörtlichkeit fest und nahmen den Vorfall auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 24-Jährigen.

Lechhausen – Mit Einkaufswagen den Eingang verlassen

Am gestrigen Montag (21.08.2023) entwendeten zwei 29- und 26-jährige Frauen mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Donaustraße.

Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die beiden Frauen. Eine der beiden wartete mit dem gefüllten Einkaufswagen am Eingang des Supermarktes bis die zweite die Türe von außen öffnete. Abschließend verließen sie samt Wagen den Supermarkt ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die beiden ansprach, flüchteten sie. Sie konnten jedoch wenig später von dem Mitarbeiter in einem Gebüsch versteckt festgestellt werden und an die Polizei übergeben werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Frauen.

Kriegshaber – Einbruchsversuch scheitert

Im Zeitraum von Mittwoch (09.08.2023), 05.30 Uhr bis Montag (21.08.2023), 13.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Familie-Einstein-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Unfallfluchten

Lechhausen – Am gestrigen Montag (21.08.2023) ereignete sich eine Unfallflucht in der Neuburger Straße.

Gegen 12.15 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem Skoda auf der Neuburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Golf-Fahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung und touchierte den Außenspiegel der 41-Jährigen. Während die 41-Jährige umgehend stehen blieb, entfernte sich der bislang unbekannte Golf-Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der bislang unbekannte Pkw wurde wie folgt beschrieben,

VW Golf, blau, amtliches Kennzeichen möglicherweise A-MQ ??? oder A-QM ???



Lechhausen – Am gestrigen Montag (21.08.2023) kam es zu einer weiteren Unfallflucht im Mühlmahdweg.

Gegen 10.30 touchierte ein bislang unbekannter Sprinter-Fahrer offenbar den Außenspiegel eines geparkten Sprinters eines 29-Jährigen. Der 29-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt in dem Fahrzeug und bemerkte den Unfall. Der bislang unbekannte Sprinter-Fahrer entfernte sich jedoch ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen Sprinter mit der Aufschrift „Küche“ gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochfeld – Außer Rand und Band

Am gestrigen Montag (21.08.2023) ging eine 25-Jähriger im Alten Postweg zunächst auf einen 36-Jährigen und eine 32-Jährige los und später auf einen Polizeibeamten. Es wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Gegen 12.45 Uhr kam es zu einer Streitigkeit. Hierbei trat die 25-Jährige zunächst nach einem 36-Jährigen. Ein 26-Jähriger ging dazwischen und wurde ebenfalls durch Tritte der 25-Jährigen getroffen. Anschließend warf die Frau mit Steinen nach einer 32-Jährigen. Die beiden 26 und 36 Jahre alten Männer und die 32-Jährige Frau wurden dabei leicht verletzt.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife schlug die 25-Jährige unvermittelt nach einem der Polizeibeamten und traf diesem im Gesicht. Die Beamten fesselten die Frau daraufhin. Hierbei leistete sie massiven Widerstand und beleidigte und bedrohte die Beamten mehrfach. Im Anschluss wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, da sie sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Polizeibeamte wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung, Tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung gegen die 25-Jährige.

Sachbeschädigungen

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (18.08.2023), 16.00 Uhr bis Montag (21.08.2023), 15.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Gebäude in der Schillstraße und beschädigten dort diverse Gegenstände.

Lechhausen – Am heutigen Dienstag (22.08.2023) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hecke in der St.-Lukas-Straße, indem sie gegen 03.00 Uhr offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand in die Hecke warfen. Dadurch geriet die Hecke in Brand und wurde durch Anwohner gelöscht.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen u.a. wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochzoll – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Montag (21.08.2023) war ein 41-Jähriger betrunken mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 41-Jährigen.