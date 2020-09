Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.09.2020

Hochfeld – Notbremsung einer Straßenbahn der Linie 3 – zwei Verletzte

Am 21.09.2020, gegen 19:15 Uhr, musste eine Straßenbahn der Linie 3 am Alten Postweg eine Notbremsung einleiten. Eine Pkw-Fahrerin war vom Alten Postweg nach links auf die Konrad-Zuse-Straße abgebogen und hatte so den Fahrweg der Straßenbahn gekreuzt, obwohl die Lichtzeichenanlage für sie Rot zeigte. Durch die abrupte Bremsung stürzte in der Bahn eine Mutter mitsamt ihrem Kind, das sich im Kinderwagen befand. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur Überprüfung ins Universitätsklinikum bzw. die Kinderklinik gebracht.

Herrenbach – Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Am 21.09.2020, gegen 17:15 Uhr, kam es am Alten Heuweg zu einem schwerwiegenden Zusammenprall zwischen einem 75-järigen Radfahrer und einer 86-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin hatte die Straße überqueren und den haltenden Bus erreichen wollen. Der Fahrradfahrer hatte noch versucht, durch Klingeln auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Durch den Zusammenprall stürzten beide. Die Fußgängerin verletzte sich dabei so schwer, dass sie bewusstlos wurde. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.