Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.09.2021

Innenstadt – Rucksack aus Pkw entwendet

Am Dienstag (21.09.2021), zwischen 08.00 Uhr und 10.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Rucksack aus einem unverschlossenen Pkw Renault in der Biermannstraße. Im Rucksack befanden sich zudem eine Fotoapparat der Marke Panasonic, eine rosa Regenjacke und Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die PI Augsburg Mitte bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2110.







Oberhausen – Mobiltelefon entwendet und Helfer angegriffen

Am Dienstag (21.09.2021), um 13.40 Uhr, saß eine 26-Jährige auf einer Bank im Bereich der Haltestelle Wertachbrücke in der Ulmer Straße. Währenddessen war sie in ihr Mobiltelefon vertieft. Einem 25-Jährigen gelang es, ihr Handy unvermittelt an sich zu nehmen und in Richtung Wertachstraße wegzurennen. Die 26-Jährige folgte dem Täter.

Dies wiederrum bemerkte ein couragierter 14-Jähriger, welcher der Geschädigten zu Hilfe eilte. Der Täter griff daraufhin den 14-Jährigen an und traf ihn zweimal mit der Faust am Kopf, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Der 25-Jährige flüchtete im Anschluss erneut, konnte jedoch kurz darauf im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei festgenommen werden. Hierbei beleidigte sowie bedrohte er die Einsatzkräfte aufs Übelste und bespuckte einen Polizeibeamten.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen aller in Frage kommender Delikte verantworten.







Hochfeld – Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Transporter

Am Dienstag (21.09.2021), gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad die Unterfeldstraße in Richtung der Firnhaberstraße. Auf Höhe der dortigen Bahnunterführung musste er einem Fußgänger ausweichen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter Mercedes eines 33-Jährigen. Der Radfahrer stieß mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Transporters und stürzte zu Boden, wobei er sich schwere Verletzungen an den Beinen zuzog. Glücklicherweise trug er einen Schutzhelm, sodass schlimmere Verletzungen im Kopfbereich verhindert werden konnten. Er kam mit dem Rettungsdienst ins UK Augsburg. Am Transporter zerbarst u.a. die Frontscheibe. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro.