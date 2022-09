Hochfeld – Einbruch verhindert

Am 21.09.2022, gegen 18:15 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge in der Firnhaberstraße 22 beobachten, wie sich vier Personen an einer Halle der Staudenbahn zu schaffen machten. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und rannten davon, als sie von dem Zeugen angesprochen wurden. Der Zeuge konnte die Gesichter der Personen nicht erkennen und keine genaue Personenbeschreibung abgeben. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein Beuteschaden entstand nicht. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Diebstahlsdelikts und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 2710 entgegen.

Pfersee – Zu viel Alkohol: Gast rastet aus

Am Mittwoch (21.09.2022), gegen Mitternacht, wurde die Polizei zu einer Bar in die Löwenstraße gerufen. Grund hierfür war ein aggressiver und alkoholisierter Gast. Der 27-jährige Gast war aufgrund seiner Alkoholisierung aus der Bar verwiesen worden, zeigte sich damit jedoch nicht einverstanden und versuchte erneut das Lokal zu betreten. Als ihm der Zugang verwehrt wurde, trat er einer Servicekraft in den Bauch und schlug einem anderen Gast ins Gesicht.

Auch beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der 27-Jährige äußerst renitent. Beim Anlegen der Handschellen wehrte sich der Mann und trat auch gegen das Bein einer 26-jährigen Beamtin. Alle Angegriffenen wurden nur leicht verletzt. Die Beamtin war weiterhin dienstfähig.

Der 27-Jährige ließ sich nicht beruhigen und verweigerte einen Alkoholtest. Aufgrund des hohen Aggressionspotentials wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht. Hierbei sprach er gegenüber den Beamten Beleidigungen aus. Der 27-Jährige muss sich nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Lechhausen – Zeugensuche nach Unfallflucht: Radfahrerin verletzt

Am 21.09.2022, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Lechhauser Straße, auf der Ulrichsbrücke, zu einer Unfallflucht. Eine 55-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt. Der Verursacher, sowie weitere Fahrzeuge fuhren auf der Brücke Richtung Lechhausen.

Laut Angaben der Zeugen wechselte ein schwarzer Audi, Modelreihe A5 oder A6, unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur, woraufhin die nachfolgenden Fahrzeuge jeweils stark bremsen und ausweichen mussten. Ein Fahrzeugführer musste auf den Fahrradstreifen ausweichen und rammte die 55-jährige Radfahrerin. Diese stürzte und wurde aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Auch der Pkw wurde durch den Aufprall beschädigt und erlitt einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der unfallursachliche Audi fuhr ohne anzuhalten davon. Ein Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Ermittlungen zur Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323 2310 um Zeugenhinweise.