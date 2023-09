Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.09.2023

Augsburg – Polizeilicher Besuch einer Kindertageseinrichtung ließ Kinderaugen strahlen

Im Juli führte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Augsburg Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schillstraße auf Höhe der dort befindlichen Grundschule in Augsburg durch. Neben der Grundschule ist zudem ein Kindergarten ansässig. Im Zuge der durchgeführten Messungen konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden.

Besonders hervorzuheben war auch die Begeisterung der Kinder über die Anwesenheit der Polizei. Aus diesem Grund besuchte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Augsburg zum Start in das neue Kindergartenjahr 2023/2024 am 14.09.2023 die Evangelische Kindergartentageseinrichtung St. Petrus.

Nicht nur ein Streifenwagen, sondern auch ein Polizeimotorrad sorgten für staunende und interessierte Kinderaugen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde konnten die Kinder Fragen zum Polizeiberuf stellen und durften die mitgeführten Ausrüstungsgegenstände der Beamtinnen aus nächster Nähe begutachten. Im Anschluss wurden die Polizeifahrzeuge vorgestellt.

Alles in allem war es eine gelungene Überraschung für die Kinder, die Möglichkeit die Polizei einmal hautnah zu erleben und für die Beamtinnen eine willkommene Abwechslung.

Lechhausen – Unfallflucht

Am vergangenen Mittwoch (20.09.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Pkw in der Schenkendorfstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Donnerstag (21.09.2023) war ein 32-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen.

Lechhausen – Mit über zwei Promille unterwegs

Am heutigen Freitag (22.09.2023) war ein 39-jähriger Radfahrer alkoholisiert in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen.

Innenstadt – Mit Stein beworfen

Am gestrigen Donnerstag (21.09.2023) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt vor einer Gaststätte in der Ulmer Straße.

Gegen 10.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei bewarf ein 27-Jähriger offenbar eine 36-Jährige mit einem Stein. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, wünschte allerdings keine weitere medizinische Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen.

Innenstadt – Heckscheibe beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch (20.09.2023), 10.30 Uhr bis Donnerstag (21.09.2023), 11.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines geparkten Autos in der Berliner Allee. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.