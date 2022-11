Haunstetten – Haus beschädigt

Am Montag (21.11.2022) wurde in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Hofackerstraße, auf Höhe Hausnummer 14, vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Durch eine unbekannte Person wurde dieser gegen eine Fensterscheibe geworfen, die dadurch zersplitterte.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Oberhausen – Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag (18.11.2022) 16:00 Uhr bis Montag (21.11.2022) 07:00 Uhr kam es in der Felberstraße Höhe Hausnummer 15, zu einem Diebstahl von einer Baustelle. Eine bislang unbekannte Person entwendete dort mehrere Baumaschinen.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

Hochfeld – Aggressiver Fußgänger

Am Montag (21.11.2022) kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Beleidigung in der Robert-Gerber-Straße auf Höhe Hausnummer 36. Ein 52-jähriger Mann wollte gerade mit seinem Pkw losfahren, als eine dem Mann völlig unbekannte Person an ihm vorbeilief und ihn wüst beschimpfte und beleidigte. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Mann.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 175cm groß, 30 Jahre alt, dick. Er trug eine hellblaue Jacke und nutze eine E-Zigarette.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.