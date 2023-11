Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.11.2023

Innenstadt – Klebeaktion

Wie der Polizei bereits im Vorfeld bekannt wurde, war für den heutigen Mittwoch Vormittag eine Klebeaktion im Stadtgebiet Augsburg geplant. Die Einsatzkräfte der Polizei waren deshalb besonders sensibilisiert und mit mehreren Kräften im Stadtgebiet unterwegs.

Etwa zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr stellten die Einsatzkräfte am Theodor-Heuss-Platz zwei Personen fest, die entsprechendes Klebematerial mitführten. Drei weitere Personen konnten durch die Einsatzkräfte im Bereich der Gögginger Brücke angetroffen werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte bei zwei der Personen ein Ankleben an die Straße verhindert werden. Eine weitere Person hatte sich bereits kurz vor der Gögginger Brücke an die Straße festgeklebt, konnte aber nach nur wenigen Minuten von der Straße gelöst werden. Alle Personen wurden unter anderem zur Feststellung der Personalien auf die Dienststelle verbracht.

Durch die Aktion kam es im Bereich der Gögginger Brücke zu kurzzeitigen Behinderungen.

Da die Aktion nach derzeitigem Stand als nicht angemeldete Versammlung gewertet wird, wird gegen alle Personen unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Versammlungsgesetz ermittelt.

Lechhausen – Verkehrsdelikt

Am Dienstag (21.11.2023) kontrollierten Einsatzkräfte den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dieser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Lützowstraße einen 21-jährigen Mann und stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.

Hochfeld – Diebstahl von Dieseltreibstoff

Am Dienstag (21.11.2023) wurde ein 61-jähriger Mann bei einem Dieseldiebstahl erwischt. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahl ermittelt.

Gegen 23.45 Uhr wurde der Mann von einem Zeugen dabei erwischt, als er aus einem in der Firnhaberstraße abgestellten Bagger Dieseltreibstoff abzapfte. Die verständigten Einsatzkräfte stellten die Personalien des Mannes fest. Es wird nun ermittelt, ob der Mann möglicherweise für weitere Dieseldiebstähle in Betracht kommt.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Haunstetten – Mehrere Verkehrsdelikte

Am Dienstag (21.11.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter muss nun mit einer Strafanzeige wegen verschiedenster Straftaten rechnen.

Gegen 19.30 Uhr touchierten sich in der Neuen Straße ein Audi und ein Dodge im Begegnungsverkehr. Bei der Unfallaufnahme mit geringem Sachschaden stellten die Einsatzkräfte einen offenen Haftbefehl und Alkoholgeruch bei dem Fahrer des schon seit mehreren Jahren nicht versicherten Audis fest. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines.

Da der Mann einen Alkoholtest verweigerte, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann. Weil der Mann sich gegen die Blutentnahme wehrte, musste die Blutentnahme unter Anwendung von Unmittelbaren Zwang durchgeführt werden.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedenster Straftaten.