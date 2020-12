Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.12.2020

Lechhausen – Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 22.12.2020, gegen 01:15 Uhr, kam es zwischen Bewohnern der ANKER-Dependance Augsburg – Steinerne Furt 75 zu einer Auseinandersetzung. Sicherheitskräfte verständigten die Polizei . Der mutmaßliche Aggressor verhielt sich auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv. Der 31-Jährige beruhigte sich trotz angedrohter Gewahrsamnahme nicht. Er wurde unter erheblicher Kraftanstrengung in den Polizeiarrest verbracht. Im Streifewagen trat er in Richtung eines Beamten. Bei dem sichtlich alkoholisierten Aggressor wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Innenstadt – Polizeistreife mit Mittelfinger beleidigt

Am 21.12.2020, gegen 18:00 Uhr, beleidigte ein 29-Jähriger am Königsplatz eine vorbeifahrende Polizeistreife. Er streckte ihnen seinen Mittelfinger entgegnen. Bei der Anzeigenaufnahme zog er auch mehrfach seine Mund-Nasen-Bedeckung herunter. Im weiteren Verlauf wurde er auch immer aggressiver, sodass die eingesetzten Polizisten ihm Handfesseln anlegen mussten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Polizisten sprachen nach Ende ihrer Maßnahmen einen Platzverweis gegen den 29-Jährigen aus, dem er aber nicht nachkam. Er wurde in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Beleidigung und wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Innenstadt – Verkehrsunfall mit Streifwagen – Zeugen gesucht

Am Montag, 21.12.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Maximilianstraße Höhe Moritzplatz zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeistreifenwagens. Eine Fahrradfahrerin fuhr hinter einem Streifenwagen vom Rathausplatz aus in Richtung Maximilianstraße. Beim Überholen geriet sie in die Straßenbahnschienen und stürzte. Sie verletzte sich leicht.