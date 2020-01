Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.01.2020

Pfersee – Ladendieb kehrt nach längerer Zeit zurück und klaut erneut

Ein 49-Jähriger befand sich am Mittwochnachmittag in einem Discounter am Nestackerweg. Dortige Mitarbeiter erkannten den Mann als Täter eines bisher ungeklärten Ladendiebstahls, welcher sich wenige Wochen zuvor ereignet hatte und baten ihn deshalb ins Büro. Dort zeigte sich, dass der 49-Jährige auch am heutigen Tag gestohlen hatte. In seiner Hosentasche hatte er eine Honigflasche des Discounters versteckt.

Den Mann erwarten nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Lechhausen – Auto mutwillig beschädigt

Ein blauer VW T5 wurde von einem Unbekannten ringsherum verkratzt, als dieser geparkt war. Der VW stand von Donnerstag, 16.01.2020, 13:00 Uhr, bis Freitag, 17.01.2020, 10:00 Uhr, in der Zusamstraße. Es entstand ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.