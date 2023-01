Einbruch in Wohnungen

Göggingen – In der Zeit von Sonntag (22.01.2023) 14:00 Uhr auf Montag (23.01.2023) 00:30 Uhr wurde in eine Wohnung in der Fabrikstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Der entstandene Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Göggingen – Am Sonntag (22.01.2023) wurde in der Zeit von 19:30 Uhr auf 22:15 Uhr in eine Wohnung in der Fabrikstraße (ebenfalls im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Wohnobjekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Auch in diesem Fall kann der entstandene Diebstahlsschaden aktuell noch nicht beziffert werden.

Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden in beiden Fällen darum gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Innenstadt – Einbruch in Café

In der Zeit von Donnerstag (19.01.2023) 17:30 Uhr auf Freitag (20.01.2023) 07:15 Uhr kam es in einem Vereinsheim in der Straße Auf dem Kreuz (im Bereich der 10er Hausnummern) zu einem Diebstahl. Zunächst wurde am Donnerstag ein Schlüsselbund mit dem Schlüsseln zum dortigen Café entwendet. Nach Ladenschluss nutze der Dieb den entwendeten Schlüssel um sich Zutritt in das Café zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchte er dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Universitätsviertel – Einbruch in Wohnung

Am Sonntag (22.01.2023) wurde in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Salomon-Idler-Straße (im Bereich der 30er Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

In diesem Fall kann der entstandene Diebstahlsschaden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Antonsviertel – Am Sonntag (22.01.2023) kam es in der Zeit von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in der Buchinger Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern). Bei bislang drei bekannten Fällen riss eine unbekannte Person die Kennzeichen von den betroffenen Pkw ab. Die Kennzeichen konnten beschädigt im näheren Umfeld wieder aufgefunden werden.

Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Göggingen – In der Zeit von Samstag (21.01.2023) 22:00 Uhr auf Sonntag (22.01.2023) 08:00 Uhr wurden in der Rungestraße (im Bereich der 10er Hausnummern) mehrere Pkw beschädigt. Bei bislang vier bekannten Fällen riss eine unbekannte Person die Kennzeichen von den betroffenen Pkw ab. Die meisten der betroffenen Kennzeichen konnten beschädigt in der näheren Umgebung wieder aufgefunden werden.

Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.