Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.01.2024

Einbrüche

Pfersee – Am Montag (22.01.2024), zwischen 07.30 Uhr und 17.50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Deutschenbaurstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



Kriegshaber – Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag (22.01.2024), zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr. Hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lincolnstraße ein. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.



Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 21.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 07.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Kantstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 11.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 07.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Kindergarten in der Hans-Nagel-Gasse zu gelangen. Es gelang ihm jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Wie üblich ermittelt in allen Fällen die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

Oberhausen – Diebstahl

Am Montag (22.01.2024) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Diebstahl. Zwischen 05.00 Uhr und 08.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues Kleinkraftrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2510 um Hinweise.

Oberhausen – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag (22.01.2024) ereignete sich in der Ulmer Straße, Ecke Pestalozzistraße ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 09.30 Uhr befuhr der 41-Jährige die Pestalozzistraße. Als er nach links in die Ulmer Straße einbiegen wollte, überholte ihn ein 39-jähriger Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 41-Jährige stürzte. Der 41-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen den 39-jährigen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lechhausen – Fahren ohne Führerschein

Am Montag (22.01.2024), gegen 12.00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Neuburger Straße einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Somit war der Mann nicht berechtigt mit dem Pkw zu Fahren.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Lechhausen – Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 13.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 08.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte in der Gneisenaustraße einen Unfallschaden an einem parkenden Opel Corsa und entfernte sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

Sachbeschädigungen

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (21.01.2024), 18.30 Uhr bis Montag (22.01.2024), 08.30 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter einen in der Wilhelm-Hauff-Straße geparkten Toyota. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.



Innenstadt – Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum von Sonntag (21.01.2024), 16.00 Uhr bis Montag (22.01.2024), 05.00 Uhr, ebenfalls in der Wilhelm-Hauff-Straße.

Hier beschmierte ein bislang unbekannter Täter einen VW Caddy, der in einer Tiefgarage abgestellt war. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.



Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (20.01.2024), 15.00 Uhr bis Montag (22.01.2024), 15.50 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen in der Mörikestraße geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.